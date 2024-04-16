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Козловский и Emily Resort собрали 1,5 млн гривен для 45 отдельной артиллерийской бригады

Фото: Григорий Козловский - бизнесмен, основатель ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Александр Мороз

Львовский бизнесмен, основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и комплекс комплекса Emily Resort собрали 1,5 млн гривен для 45 отдельной артиллерийской бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Григория Козловского.

За эти средства будет закуплено необходимое оборудование и техника для 45-й отдельной артиллерийской бригады.

"Пока наши ребята держат оборону на фронте, мы в тылу должны продолжать жить и работать. Ведь только работающая экономика дает возможность защищать государство нашим Героям. Поэтому - работаем и донатим, ради победы", - заявил Григорий Козловский.

Как известно, с первого дня полномасштабной войны Козловский и созданный им Фонд помощи Украине "Рух в майбутнє" помогают ВСУ и гражданским. Всего на нужды военных в разные воинские части, на передовую фонд перечислил уже более 100 млн грн.

В частности, в канун Нового года Григорий Козловский и Emily Resort перечислили украинским военным 4 миллиона гривен.

В начале февраля Григорий Козловский и Emily Resort передали 2 млн гривен на протезирование пострадавших от войны военных и гражданских. Необходимую помощь украинцы смогут получить в Superhumans Center.

"С начала войны я как гражданин и бизнесмен не мог стоять в стороне от потребностей украинской армии и вынужденных переселенцев. Вместе с ФК "Рух" и Emily Resort мы постоянно передаем необходимое оборудование, транспорт и дроны нашим военным. Убежден, что каждый может и должен приложить максимум усилий, чтобы приблизить победу", - резюмировал Григорий Козловский.

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