RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Козловский, ФК "Рух" и Львовская ОВА запустили проект поддержки Роздольскому интерната

Фото: Григорий Козловский – бизнесмен, основатель ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Александр Мороз

ФК "Рух" объявил о старте сотрудничества с коммунальным заведением Львовского облсовета "Роздольский детский дом-интернат", что позволит детям и молодым людям с особыми потребностями интегрироваться в общество из-за спортивных активностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

Проект реализуется благодаря инициативе основателя клуба Григория Козловского и поддержки начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Совместная работа предусматривает организацию разнообразных мероприятий и тренировок для 84 воспитанников заведения, имеющих психологические и интеллектуальные проблемы.

И.о. директора Роздольского детского дома-интерната Марианна Траска заявила, что это первая подобная инициатива.

"Для наших ребят это большое событие, которое позволит им развивать физические навыки, работать в команде и становиться более уверенными в себе. Мы благодарны за поддержку и возможность социализации наших подопечных", - добавила она.

 

В свою очередь Козловский отметил, что ФК "Рух" планирует регулярно проводить тренировки для детей с РГБИ на базе клуба, а также привлекать их к различным совместным мероприятиям.

Генеральный директор клуба Игорь Дедишин подчеркнул, что клуб всегда стремится выходить за пределы спортивной деятельности: "Мы хотим, чтобы наши подопечные почувствовали себя частью общества и смогли реализовать свои возможности. Через футбол они смогут адаптироваться и посмотреть на мир по-новому".

В рамках старта сотрудничества состоялась экскурсия по академии "желто-черных", где гостям вручили тренировочные комплекты формы клуба.

"Эта инициатива очень важна для нас. Мы стремимся не только достигать спортивных результатов, но и активно участвовать в социальной адаптации уязвимых слоев населения. Горжусь, что "Рух" приобщается к этому делу, ведь каждый ребенок заслуживает возможности реализации и свободной жизни в обществе", - подчеркнул Козловский.

Напомним, ранее ФК "Рух" вместе с его основателем Григорием Козловским и благотворительной организацией "Дипломаты" при поддержке Emily Resort провели незабываемый благотворительный праздник для малышей из детского дома "Доброе сердце" в рамках проекта "Мечты детей".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовГригорий Козловский