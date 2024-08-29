Козловский, ФК "Рух" и Львовская ОВА запустили проект поддержки Роздольскому интерната

Проект реализуется благодаря инициативе основателя клуба Григория Козловского и поддержки начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Совместная работа предусматривает организацию разнообразных мероприятий и тренировок для 84 воспитанников заведения, имеющих психологические и интеллектуальные проблемы.

И.о. директора Роздольского детского дома-интерната Марианна Траска заявила, что это первая подобная инициатива.

"Для наших ребят это большое событие, которое позволит им развивать физические навыки, работать в команде и становиться более уверенными в себе. Мы благодарны за поддержку и возможность социализации наших подопечных", - добавила она.

В свою очередь Козловский отметил, что ФК "Рух" планирует регулярно проводить тренировки для детей с РГБИ на базе клуба, а также привлекать их к различным совместным мероприятиям.

Генеральный директор клуба Игорь Дедишин подчеркнул, что клуб всегда стремится выходить за пределы спортивной деятельности: "Мы хотим, чтобы наши подопечные почувствовали себя частью общества и смогли реализовать свои возможности. Через футбол они смогут адаптироваться и посмотреть на мир по-новому".

В рамках старта сотрудничества состоялась экскурсия по академии "желто-черных", где гостям вручили тренировочные комплекты формы клуба.

"Эта инициатива очень важна для нас. Мы стремимся не только достигать спортивных результатов, но и активно участвовать в социальной адаптации уязвимых слоев населения. Горжусь, что "Рух" приобщается к этому делу, ведь каждый ребенок заслуживает возможности реализации и свободной жизни в обществе", - подчеркнул Козловский.

Напомним, ранее ФК "Рух" вместе с его основателем Григорием Козловским и благотворительной организацией "Дипломаты" при поддержке Emily Resort провели незабываемый благотворительный праздник для малышей из детского дома "Доброе сердце" в рамках проекта "Мечты детей".