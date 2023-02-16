Козырь всегда будет в рукаве. В "Укрэнерго" разъяснили ситуацию со светом и дали прогноз

"Поскольку завершается зима и через месяц-два мы будем говорить о выходе из отопительного сезона, сейчас время играет на украинскую энергосистему. Мы ожидаем, что если не будет каких-то больших массированных новых повреждений энергосистемы, то ситуация будет стабильной оставаться и будем прилагать усилия, чтобы ее улучшить", - рассказал Кудрицкий.

При этом он отметил, что улучшить ситуацию возможно - специалисты должны устранить в ближайшее время те места из-за которых возникают сетевые ограничения.

"Например, в Одессе и других регионах, а также наши коллеги будут возобновлять работу поврежденных энергоблоков на АЭС, таким образом обеспечив буфер безопасности для украинской энергосистемы", - говорит Кудрицкий.

Он подчеркнул, что сейчас Украина способна покрывать потребление собственными ресурсами и это привело в последние дни к уменьшению импорта.

"Это естественно, поскольку европейская электроэнергия дороже украинской. Но если будет похолодание, рост потребления или какие-то другие факторы приведут к тому, что украинские энергосистемы не будут хватать мощности, импорт может быть восстановлен. И он снова станет дополнительным фактором безопасности. Этот козырь всегда будет в рукаве, он будет всегда физически доступен", - пояснил Кудрицкий.

Напомним, что сегодня российские войска нанесли очередной ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры.

Впрочем, как сообщили в "Укрэнерго", очередная атака России не повлияла на ситуацию со светом, лимиты потребления в областях не вводились, а отключения возможны только при росте потребления.

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