Козырь для Трампа. Почему проблема нелегальной миграции важна на выборах в США

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Почему нелегальная миграция является проблемой для США

США всегда являлись страной мигрантов. По данным Pew Research Center, сегодня родившиеся за пределами США составляют 13,8% населения. Это примерно втрое больше по сравнению с 4,7% в 1970 году. Однако все еще меньше рекордных 14,8% в 1890 году.

Проблему создает не сам приток иммигрантов, а увеличение доли нелегалов, большинство из которых прибывают через границу с Мексикой.

Правительство США не публикует данные о количестве нелегально въезжающих мигрантов, которые остаются в стране. Однако погранично-таможенная служба фиксирует случаи, когда ее агенты встречают мигрантов при попытке нелегального пересечения границы. За время каденции Байдена и до апреля этого года таких нелегалов обнаружили 6,4 млн. В декабре прошлого года на рассмотрении судов находилось около 3 млн дел о предоставлении мигрантов убежища.

Это влияет и на общественные настроения, ведь нелегальные мигранты играют немаловажную роль во многих областях, от рынка труда до преступности. Опрос Gallup в июне этого года показал, что 55% американцев хотят сократить уровень иммиграции – самый высокий показатель с 2001 года.

Проблема нелегальной миграции более актуальна для южных штатов (так называемого Солнечного пояса), граничащих с Мексикой: Техас, Нью-Мексико, "шаткий" штат Аризона. Примечательно, что против нелегальной миграции выступают не только белые американцы, но и попавшая в США легально часть латиноамериканского населения.

Ситуация вокруг нелегальных мигрантов накалилась в январе этого года, когда губернатор Техаса Грег Эббот, принадлежащий к Республиканской партии, задействовал Нацгвардию штата и ограничил доступ федеральной пограничной службы к участку границы США с Мексикой. Его позицию поддержали власти 25 штатов, в которых губернаторы являются республиканцами.

Долгое время миграционная проблема блокировала и выделение помощи Украине, ведь демократы объединили в один законопроект, наряду с помощью для Тайваня, Израиля и Украины, ассигнования на усиление мер против незаконной миграции и укрепления южной границы США.

В конце концов, законопроект разделили. За помощь Украине, Израилю и Тайваню Конгресс проголосовал, а выделение дополнительных средств на сдерживание миграции до сих пор не принято.

Миграционная политика демократов и Камала Харрис

Камала Харрис является действующим вице-президентом США, поэтому на ее имидж влияет все, что сделано или не сделано в сфере нелегальной иммиграции за последние четыре года. Тем более что Харрис была персонально вовлечена в решение миграционного кризиса.

Иммиграционная политика Джо Байдена была сосредоточена на отмене многих ограничительных мер, предпринятых Трампом во время его первого президентства.

Позиция демократов состоит в том, что Байден стремился создать более гуманную и упорядоченную иммиграционную систему, подчеркивая важность единства семьи и справедливого отношения к иммигрантам. К примеру, его администрация прекратила политику "нулевой толерантности", приведшую к разводу семей. Также команда Байдена работала над воссоединением семей, пострадавших от депортации одного или обоих родителей.

Байден назначил Харрис для решения "основной причины" иммиграции из трех стран Центральной Америки - Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Работа вице-президента по иммиграции была сосредоточена на поощрении американских компаний инвестировать в Центральную Америку. Вторым направлением работы Харрис было содействие демократии и развитию через дипломатические инициативы.

В марте 2024 года Белый дом заявил, что вице-президент добилась обязательства частных компаний инвестировать более 5 млрд долларов США для расширения экономических возможностей и снижения преступности в регионе. Однако это меры на долгую перспективу. В целом среди значительной части демократов и республиканцев распространено мнение, что Харрис не справилась с поставленной перед ней задачей.

В начале лета президент США издал два указа, которые могут изменить ситуацию.

Первый от 4 июня лишает нелегальных иммигрантов права на получение убежища и предусматривает их ускоренную депортацию в Мексику или страну происхождения. Эта мера будет действовать до тех пор, пока среднее количество задержаний мигрантов не составит менее 1,5 тыс. в день. Если этот показатель снова превысит 2,5 тыс. человек, действие указа возобновится.

Второй, от 18 июня, о "миграционной амнистии" в отношении нелегальных иммигрантов. Депортации больше не подлежат нелегалы, состоящие в браке с американскими гражданами и проживающие в стране не менее десяти лет. По оценкам Белого дома, таковых около 550 тысяч.

После выдвижения Харрис в президенты США она задекларировала изменение отношения к миграционной проблеме на более жесткое.

В начале августа штаб Харрис запустил ролик, в котором она пытается показать себя жесткой в вопросе миграции. В нем напоминают, что политик боролась с наркокартелями и контрабандистами как прокурор, "поддержала строжайшую миграционную реформу в должности вице-президента" и теперь обещает нанять тысячи новых пограничников.

Более того, на митинге в Аризоне 9 августа Харрис заявила о необходимости провести масштабную иммиграционную реформу, включающую "сильную границу и заслуженный путь к гражданству".

Это противоречит ее позиции во время президентских праймериз демократов в 2020 году, когда Харрис предлагала декриминализировать незаконный переход границы и предоставить нелегальным мигрантам доступ к бюджетным программам медицинского страхования.

Что о миграционной проблеме говорят республиканцы и Дональд Трамп

Трамп и республиканцы в целом резко критикуют иммиграционную политику Байдена, утверждая, что она слишком мягкая и способствовала всплеску незаконных пересечений границы.

Байден обвиняется в отказе от политики эпохи Трампа, в частности “Протоколов защиты мигрантов”, также известных как политика “Остаться в Мексике”. Протоколы требовали от прибывающих на южную границу США соискателей убежища возвращаться в Мексику, пока их просьбы об убежище рассматриваются в судах.

Республиканцы призывают возобновить более жесткие меры безопасности на границе, усилить депортации и правоохранительные меры для сдерживания нелегальной иммиграции.

В то же время Трамп высмеял приказ Байдена от 4 июня как слишком мелкие действия, предпринятые слишком поздно, и призванные принести Байдену политические выгоды, а не решить проблему.

Еще интересно, в недавнем интервью Илону Маску Трамп пошутил, что проблема миграции даже спасла ему жизнь во время недавнего покушения. Он за несколько секунд до первого выстрела повернулся направо, чтобы посмотреть на таблицу с данными о нелегальной миграции. Это, по словам Трампа, уберегло его от прямого попадания пули, зацепившей только его ухо.

Команда Трампа настроена и дальше использовать тему нелегальной миграции. Она в целом эмоциональна, хорошо "заходит" республиканским избирателям и может отвлечь от более "скользких" тем, как разрешение на аборты или рост стоимости жизни.