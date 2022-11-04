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С каждой нелегальной пачки сигарет бюджет недополучает 44 гривны, - Барабаш

Фото: Максим Барбаш (пресс-служба "Филипп Моррис")
Автор: Юлия Бойко

С каждой нелегальной пачки сигарет государственный бюджет недополучает 44 гривны. За 2022 год общая оценка потерь государственного бюджета уже составляет 20,6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Филипп Моррис Украина" Максима Барабаша во время круглого стола по вопросам нелегальной торговли табачными изделиями, организованного Американской торговой палатой в Украине.

"Война, инфляция и падение доходов граждан только ускорили рост нелегального рынка табачной продукции в Украине. С каждой нелегальной пачки сигарет государственный бюджет недополучает 44 грн. За 2022 год общая оценка потерь Государственного бюджета уже составляет 20,6 млрд грн, а потому крайне важно уже сейчас начать системное противодействие нелегальному табачному бизнесу", - отметил Максим Барабаш.

Отметим, что эксперты также установили, что доля нелегальной табачной продукции от общего объема рынка в Украине в 2022 году выросла до 21,9%, тогда как в 2021 году составила 16,9%, а в 2020 году была 6,9%. Такая тенденция наблюдается с 2016 года.

Согласно данным, доля нелегальной табачной продукции в Украине продолжает расти за счет продукции, маркированной Duty Free или для нелегально реализуемого в Украине экспорта. А именно, на август 2022 года на такую нелегальную продукцию приходится 12,2%. Доля поддельной продукции составляет 8%, а контрабандной продукции - 1,8%.

Среди регионов наибольшего распространения нелегальной продукции лидерами являются Днепропетровская область (20%), Одесская область (13%), город Киев (8%), Харьковская область (8%), Хмельницкая область (7%) и Львовская область (7%), а также Киевская область (6%). В исследовании не участвовали временно оккупированные территории Украины и территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

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