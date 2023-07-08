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Каждая фамилия - история отваги. Зеленский присвоил звание Героя Украины 49 военным

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины 49 военнослужащим Вооруженных Сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента.

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

  • Чобану Николаю Ивановичу - младшему лейтенанту;
  • Хижняку Алексею Леонидовичу - капитану (посмертно);
  • Харченко Сергею Николаевичу - старшему лейтенанту;
  • Сороке Андрею Витальевичу - старшему лейтенанту (посмертно);
  • Симоновой Ольге Сергеевне - старшему сержанту (посмертно);
  • Сове-Лисовцу Владимиру Александровичу - сержанту (посмертно);
  • Самофалу Денису Викторовичу - лейтенанту (посмертно);
  • Мурашко Даниилу Геннадьевичу - майору (посмертно);
  • Сафонову Даниилу Юрьевичу - лейтенанту полиции (посмертно);
  • Махачеку Александру Ярославовичу - полковнику (посмертно);
  • Примаченко Владимиру Васильевичу - старшему сержанту (посмертно);
  • Олейнику Ярославу Олеговичу - солдату (посмертно);
  • Лещенкову Ивану Геннадьевичу - капитану (посмертно);
  • Ковальчуку Юрию Александровичу - солдату (посмертно);
  • Дудченко Владимиру Владимировичу - главному сержанту (посмертно);
  • Канюку Юрию Игоревичу - старшему лейтенанту (посмертно);
  • Дереху Виталию Мирославовичу - младшему сержанту (посмертно);
  • Благовисному Вадиму Андреевичу - подполковнику (посмертно);
  • Барчуку Владимиру Васильевичу - капитану (посмертно);
  • Щоголеву Ивану Евгеньевичу - младшему сержанту (посмертно);
  • Скворцову Владиславу Юрьевичу - старшему лейтенанту (посмертно);
  • Реуцкому Михаилу Ивановичу - сержанту (посмертно);
  • Макаревичу Николаю Николаевичу - лейтенанту (посмертно);
  • Лысенкову Вадиму Николаевичу - младшему сержанту (посмертно);
  • Лабунскому Денису Богдановичу - сержанту (посмертно);
  • Калагурскому Богдану Петровичу - капитану (посмертно);
  • Довгуну Тарасу Сергеевичу - солдату (посмертно);
  • Горбаню Владиславу Вячеславовичу - капитану (посмертно);
  • Янишину Николаю Александровичу - главному сержанту (посмертно);
  • Чабаненко Михаилу Анатольевичу - старшему сержанту (посмертно);
  • Храпко Евгению Викторовичу - сержанту (посмертно);
  • Сучкову Сергею Вениаминовичу - старшему лейтенанту (посмертно);
  • Стельмаху Владимиру Владимировичу - старшему лейтенанту (посмертно);
  • Романченко Дмитрию Юрьевичу - капитану (посмертно);
  • Романову Александру Олеговичу - младшему сержанту (посмертно);
  • Миршавому Алексею Викторовичу - младшему сержанту (посмертно);
  • Марачко Кириллу Сергеевичу - главному сержанту (посмертно);
  • Лысенко Евгению Вадимовичу - майору (посмертно);
  • Леунову Александру Владимировичу - старшему сержанту (посмертно);
  • Королю Сергею Владимировичу - капитану (посмертно);
  • Колесниченко Игорю Андреевичу - сержанту (посмертно);
  • Климчуку Валентину Васильевичу - старшему солдату (посмертно);
  • Камардину Эдуарду Руслановичу - капитану (посмертно);
  • Вербицкому Сергею Сергеевичу - майору;
  • Бутусину Роману Олеговичу - солдату (посмертно);
  • Бутусину Леониду Олеговичу - солдату (посмертно);
  • Божко Сергею Витальевичу - старшему солдату (посмертно);
  • Блищику Вадиму Адамовичу - младшему лейтенанту (посмертно);
  • Алексапольскому Святославу Николаевичу - младшему сержанту (посмертно).

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