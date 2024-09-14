Каждая задержка военного пакета имеет свое негативное последствие на фронте, - Зеленский
Для Украины важно, чтобы военная помощь партнеров поступала вовремя. Ведь каждая задержка имеет свое негативное последствие на фронте.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
В частности сегодня Зеленский провел встречу с делегацией конгрессменов США. Он подчеркнул, что важно на всех уровнях держать партнеров полностью информированными о потребностях и позициях Украины.
Кроме того, критически важно то, чтобы все государства и особенно США действительно оперативно реализовывали договоренности достигнутые с Украиной.
"Это должно ощущаться на фронте. Каждая задержка с военными пакетами имеет свое негативное последствие на фронте. Каждая действительно своевременная, быстрая поставка имеет положительное влияние", - отметил Зеленский.
Также президент добавил, что проинформировал конгрессменов о текущей ситуации и перспективах.
Напомним, что вчера Владимир Зеленский во время ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии заявил, что у Украины недостаточно ракет для ПВО. По его словам, там где нужно применить две ракеты, военные применяют одну.
"Такой пример, как работают наши ПВОшники: желательно две ракеты по цели, а они, как украинцы, лучше одной, может не придет. Это факт. Но в этом юморе трагедия, потому что ракет недостаточно. Просто недостаточно этих ракет", - заявил президент.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.