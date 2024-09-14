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Каждая задержка военного пакета имеет свое негативное последствие на фронте, - Зеленский

Суббота 14 сентября 2024 21:58
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Каждая задержка военного пакета имеет свое негативное последствие на фронте, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Для Украины важно, чтобы военная помощь партнеров поступала вовремя. Ведь каждая задержка имеет свое негативное последствие на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

В частности сегодня Зеленский провел встречу с делегацией конгрессменов США. Он подчеркнул, что важно на всех уровнях держать партнеров полностью информированными о потребностях и позициях Украины.

Кроме того, критически важно то, чтобы все государства и особенно США действительно оперативно реализовывали договоренности достигнутые с Украиной.

"Это должно ощущаться на фронте. Каждая задержка с военными пакетами имеет свое негативное последствие на фронте. Каждая действительно своевременная, быстрая поставка имеет положительное влияние", - отметил Зеленский.

Также президент добавил, что проинформировал конгрессменов о текущей ситуации и перспективах.

Напомним, что вчера Владимир Зеленский во время ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии заявил, что у Украины недостаточно ракет для ПВО. По его словам, там где нужно применить две ракеты, военные применяют одну.

"Такой пример, как работают наши ПВОшники: желательно две ракеты по цели, а они, как украинцы, лучше одной, может не придет. Это факт. Но в этом юморе трагедия, потому что ракет недостаточно. Просто недостаточно этих ракет", - заявил президент.

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