"Каждая улица пропитана болью и ужасом". Главное из расследования HRW о Мариуполе и вине Путина

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Краткий обзор: Мариуполь до вторжения и после

До начала российских штурмов в Мариуполе проживали примерно 540 тысяч человек. Город был важным культурным и промышленным центром, там часто проходили различные фестивали, например, "Гогольфест". Со всей страны приезжали люди, чтобы посмотреть спектакли областного театра или концерт в камерной филармонии.

В Мариуполе находились два крупнейших металлургических комбината. Местные власти вложили сотни миллионов долларов в строительство дорог, парков и создание современной системы общественного транспорта. Азовское море одновременно было и визитной карточкой, и залогом развития: через мариупольский порт Украина поставляла уголь, сталь и зерно в разные уголки мира.

Полномасштабное российское вторжение началось 24 февраля 2022 года. Бои с наступавшими частями ВС РФ и формированиями из оккупированных районов Донбасса продолжались почти три месяца. Для агрессора захват Мариуполя имел стратегическое значение как элемент сухопутного коридора в подконтрольный с 2014 года Крым.

Уже ко 2 марта россияне полностью окружили город и начали продвигаться в центральную часть. Мариуполь бомбили с воздуха, обстреливали из танков, минометов и тяжелой артиллерии. Многие жители оставили дома и перебрались в подвалы, к началу марта в нем оставались примерно 450 тысяч человек, которые либо не смогли, либо не захотели эвакуироваться.

В ходе боев были повреждены многие объекты критической инфраструктуры. Мариуполь остался без света, воды, тепла и связи. К 13 апреля оккупанты захватили большую часть города, а 21 числа Москва объявила о его захвате. В середине мая в плен сдались остатки украинского гарнизона, которые защищались на "Азовстали".

Боевые действия до неузнаваемости изменили город: вместо домов - развалины, во дворах - временные могилы. В Мариуполе погибли тысячи человек, и с точки зрения масштабов разрушений он стал одним из наиболее пострадавших городов Украины.

Фото: оценка разрушений в центре Мариуполя (hrw.org)

Human Rights Watch, SITU Research и Truth Hounds провели совместный проект по фиксации причиненного в Мариуполе ущерба. Не имея возможности собрать информации на месте событий, были использованы свидетельства сотен эвакуированных мариупольцев, обработаны 850 фото и видеозаписей, проанализированы спутниковые снимки кладбищ. Для оценки масштаба разрушений правозащитники изучили каждый квартал в центральной части. Отдельно расследование проведено для установления конкретных подразделений и командиров, причастных к военным преступлениям.

В своей работе они сосредоточились на разрушениях вдоль центральной улицы города - проспекта Мира. Был изучен участок примерно на 14 кв. км (около четверти общей площади Мариуполя). На этом участке исследованы 4884 поврежденных или полностью разрушенных зданий. Для наглядности масштаба разрушений построены трехмерные модели семи зданий. Детальнее можно ознакомиться по ссылке.

Одно здание - это многоквартирный дом, другое - больница, при которой был роддом №3, еще одно - университет. Также в расследовании отмечены частный дом, коммерческое здание с банком, торговый центр, игровая площадка, здание в центре города в стиле неоклассицизма и сердце Мариуполя - драмтеатр.

С приходом войны эти здания сначала превратились в убежища, а затем - в места смерти. После штурмов Мариуполя прошло два года, внимание во многом переключилось на другие горячие точки, но для людей жизнь так и не вернулась в нормальное русло. Оккупанты сносят разрушенные здания и строят новый город с российским лицом, виновные так и не привлечены к ответственности. Мариуполя, который знали местные жители, фактически больше не существует.

Дом на Митрополитской и погребенные под завалами

В расследовании приводится история дома по адресу Митрополитская, 98 и семьи Антипенко - Ивана, Кристины и трехлетней дочери Арины. В начале марта над домом грозно кружили самолеты, район обстреливали из танков, поэтому подвал казался самым безопасным укрытием. На улицу люди выходили ненадолго, чтобы достать воду и приготовить еду на костре.

Примерно в 15:00 11 марта прогремел взрыв: авиабомба обрушила центральную секцию - все пять этажей, а люди оказались погребены под обломками. Те, кто остался в живых, звали на помощь, соседи слышали стоны, спасатели из-за обстрелов были вынуждены уехать. В подвале на полу лежали обугленные тела, от помещения ничего не осталось.

Фото: один из рарушенных домов в Мариуполе (Getty Images)

Telegram-чаты были забиты сообщениями от людей, которые искали родственников. О семье Антипенко информации не было. На Пасху 24 апреля группа мужчин обнаружила по этому адресу тело ребенка, за несколько недель работ всего извлекли 17 тел и фрагментов тел погибших. По словам рабочих, тело ребенка подходило под описание трехлетней Арины. Через два месяца на развалинах нашли телефон Кристины Антипенко с тремя неотправленными сообщениями от 6 марта "Мамуль, я жива. Со мной все хорошо. Люблю тебя". Телефон передали ее матери Стефании, которая живет в другом городе.

Несколько месяцев она приходила во временный морг, куда свозили погибших со всего Мариуполя. Потом нашла фото тела Арины в базе данных под номером 1734. На Старокрымском кладбище оказалось, что на месте 1734 рядом с крестом фото другой маленькой девочки - Евы, погибшей при обстреле авто. Родные приняли тело Арины за тело своей дочери. В октябре Стефания добилась разрешения на эксгумацию и перехоронила внучку в другом украинском городе. Тела Ивана и Кристины найти не удалось, они числятся "пропавшими без вести", скорее всего, их останки затеряны среди останков тысяч других людей. В Июле 2022 года Стефания передала оккупационным властям образцы своей ДНК, на момент публикации доклада она все еще не получила результатов анализа.

"Раньше я была мамой и бабушкой, теперь я никто. Для меня семья была главным сокровищем, я жила радостно и счастливо, а теперь ничего не осталось. Я молю Бога только об одном - найти тела детей и похоронить, чтобы они были рядом со мной", - жалуется женщина.

Роддом №3 и борьба за выживание

В отдельных районах Мариуполя летом 2014 года пять недель шли бои между украинскими войсками и пророссийскими формированиями. С тех пор местные жители находились в прифронтовой зоне. Но через восемь лет никто представить не мог, что их близкие будут гибнуть на улицах, под завалами, а Мариуполь перейдет под контроль РФ.

"Там каждая улица пропитана кровью, болью и ужасом. Это травма, которая останется на долгие-долгие года - может быть, даже на несколько поколений", - говорит один из эвакуированных.

Мариуполь изменился до неузнаваемости за 2-3 недели. Примерно в двух с половиной километров от дома №98 на Митрополитской стояло сине-зеленое здание больницы №3 - главной больницы Мариуполя для женщин и детей. Сюда приходили за гинекологической помощью, рожать и приводили больных детей.

Фото: карта поврежденных больниц в Мариуполе (hrw.org)

Десятки людей подумали, что именно на территории больницы они будут в безопасности и укрылись в подземном убежище. Это был старый, надежный, но холодный бункер, температура в котором по ночам опускалась ниже нуля. Чтобы выжить, приходилось бороться за каждую мелочь: где достать воду, еду и медикаменты.

Примерно в 14:50 9 марта послышался гул самолета, затем прогремел мощный взрыв, в результате пострадали родильное отделение и детский диагностический центр. Пациенты и медики выбежали во двор, полицейские и волонтеры вынесли раненную Ирину Калинину, которой до этого делали кесарево сечение. Через несколько часов Ирина умерла, ребенок тоже погиб. Часть сотрудников больницы и пациентов после удара спустились в убежище. Врачи проводили простые операции, перевязывали раны, делали уколы, извлекали осколки. Обстрелы больницы продолжались в течение марта.

Тысячи мариупольцев по всему городу находились в таких же тяжелых условиях и отчаянно пытались выжить. Не работал водопровод, люди набирали дождевую воду и растапливали снег. Тем, кто прятался в бункере при больнице, можно сказать повезло: помещении был большой старый бак с водой. Неподалеку в парке был колодец, но ходить туда было небезопасно.

"Дорога до колодца была вся усеяна трупами. Те, кому хватало смелости пойти на колодец, зачастую возвращались к нам уже в качестве пациентов, без руки или без ноги", - вспоминает женщина по имени Диана.

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Отметим, с роддомом №3 был связан еще один эпизод. Одной из пострадавших была блогер Марианна Вышемирская, которая находилась в родильном отделении. В СМИ широко разошлись ее фото, где она закутана в одеяло, а на лице следы крови. Вскоре после родов она покинула город и сейчас живет в Москве. В январе 2024 года она опубликовала пост о том, что поставила подпись в поддержку Владимира Путина, который будет переизбираться на очередной срок.

Приазовский университет и оружие взрывного действия

9 марта за несколько минут до сброса авиабомбы на роддом №3 авиация ударила по Приазовскому государственному техническому университету. До войны в нем действовало порядка 200 программ, образование получали будущие инженеры, металлурги, транспортники, экономисты и айтишники.

Один из свидетелей, который снимал момент удара на телефон, Михаил Пурышев был владельцем расположенного рядом ресторана Evo. Студенты часто забегали туда перекусить между занятиями или пообщаться с друзьями. Но в то утро там уже никого не было. В здании университета уже не учились, а прятались.

"Я вышел на улицу и увидел, что там просто ужас. Впервые в жизни я заплакал", - вспоминает он.

Фото: здание Приазовского университета после удара (hromadske.ua)

Пурышев фиксировал разрушения и в режиме реального времени выкладывал фото и видео в Telegram, TikTok, Instagram, Facebook и другие социальные сети. Проанализировав с помощью спутниковых снимков и информации из открытых источников разрушения в центральной части Мариуполя, правозащитники установили, что из 89 учебных заведений в Мариуполе пострадали 86 - из 15 университетов пострадали все 15, а из 74 школ пострадала 71.

В течение всего времени, что российские войска штурмовали Мариуполь, применение оружия взрывного действия приводило к многочисленным жертвам. Город постоянно обстреливали из танков, тяжелой артиллерии, минометов и РСЗО, подвергали ракетным и бомбовым ударам.

Оружие взрывного действия имеет большой радиус поражения и не предназначено для высокоточных ударов. Разрушительное воздействие наглядно проявилось при ударе по дому №67 на улице Марьинская Балка в 10 минутах ходьбы от ПГТУ. В этом районе находились частные дома, по словам очевидцев, обстрелы полностью разрушили не менее 15 из них.

Фото: последствия удара по частному сектору (hrw.org)

Мариуполец Владислав рассказал, что в ночь на 10 марта он спал вместе с семьей в подвале, когда пронесся самолет и раздался мощный взрыв. Дом зашатался, а потолок обрушился прямо на головы, в доме напротив начался пожар. По его словам, двух женщин по соседству придавило крышей, они звали на помощь, но в итоге сгорели заживо.

Марьинская Балка - это всего лишь один из множества районов, пострадавших от оружия взрывного действия. Проанализировав спутниковые снимки, а также опубликованные в фото и видео, достоверность которых удалось подтвердить, расследователи пришли к выводу, что в центральной части Мариуполя пострадало 54% зданий (4884 из 9043). Из многоквартирных домов пострадало 93% (433 из 477), а из частных - почти половина.

Как хоронили погибших и пытаются подсчитать общее число

Целые районы на глазах у людей сначала превращались в поле боя, а затем в кладбища. Мужчина по имени Станислав 8 марта вышел из дома на побережье, чтобы отнести еду другу инвалиду в пятиэтажку в полутора километрах от дом №67 на Марьинской Балке. Рядом были банки, магазины, торговый центр и детская площадка.

Позже он вышел покурить, увидел трех женщин с двумя детьми, после чего прогремел медленный и тяжелый взрыв, Станислав увидел яркую вспышку и клубы дыма. Обвалилась крыша соседнего дома, через 10 минут он вернулся посмотреть, нет ли пострадавших, и увидел пять тел. Вместе с приятелем он перенес их на детскую площадку, которая стала временной могилой.

Пока шли бои, у людей часто не было возможности похоронить близких или просто погибших. Иногда тела просто прикапывали во дворе дома или на футбольном поле и ставили на временной могиле самодельный деревянный крест. Иногда, когда линия фронта была совсем близко, выкапывали траншею и хоронили в ней сразу 200 тел.

Фото: братская могила в траншеях (t.me/polkazov)

Смерть была в Мариуполе везде, тела погибших лежали в квартирах и во временных могилах. Оператор котельной Ростислав 22 марта решился выйти на улицу, чтобы приготовить еду. Это было во дворе дома №42 на проспекте Мира - напротив драмтеатра.

"Вдруг я услышал, как в дом что-то попало - с другой стороны, со стороны театра. Я увидел, как все здание зашаталось", - рассказывает он.

Из здания выбежал мужчина и закричал, что в дом попали, а внутри есть люди, которым нужна помощь. Ростислав и еще двое мужчин бросились внутрь, поднялись в разрушенную квартиру, где обнаружили супружескую пару, которая за несколько минут до удара поднялась за вещами. Обоих придавило стеной, женщина и мужчина умерли. На следующий день Ростислав, рискуя жизнью, ушел из Мариуполя, пройдя пешком 30 км. Те, у кого была машина на ходу, собирались в колонны (проспект Мира, 42 был одним из сборных пунктов) и выезжали на Запорожье. Официальная эвакуация началась только 30 апреля. Многие бежали, оставив погибших родных без погребения. Останки продолжали извлекать вплоть до февраля 2023 года.

На основе анализа пяти мест массовых захоронений установлено, что с марта 2022 по февраль 2023-го было захоронено как минимум 10 284 человека. Это минимальная оценка, реальное число погибших наверняка значительно выше. Во-первых, не все останки извлечен до сих пор, во-вторых, в некоторых могилах хоронили по несколько лет. Как минимум 8 тысяч человек из этого числа погибли либо непосредственно в результате боевых действий, либо в силу вызванных ими трудностей - отсутствия медицинской помощи, чистой воды и т. п.

Эксперты Human Rights Watch, SITU Research и Truth Hounds выявили в городе четыре кладбища, на которых число могил существенно возросло: Старокрымское, Новотроицкое, Павловское и кладбище в Виноградном. Тысячи людей здесь были похоронены либо в индивидуальных могилах, либо в могилах траншейного типа. Кроме того, выявлены сотни захоронений на кладбище в Мангуше на выезде из Мариуполя. Личности многих до сих пор не установлены.

Отметим, по данным украинской стороны, в городе погибли не менее 20 тысяч мирных жителей.

Драмтеатр и попытки замести следы военных преступлений

Для многих жителей Мариуполя коллективная травма, связанная с гибелью такого большого числа людей, усугубляется тем, что город, как они говорят, теряет свое лицо. До российского вторжения драмтеатр был знаковым центром культуры. Фронтон театра украшали статуи сталевара, шахтера и земледельца, и стоявшие в окружении муз.

16 марта 2022 года в нем укрывались сотни людей. Снаружи на асфальте белой краской огромными буквами было написано слово "Дети". Незадолго до полудня самолет сбросил две авиабомбы. В результате была разрушена центральная часть крыши, а также части северной и южной стен. Точное количество погибших до сих пор не установлено. Правозащитники достоверно подтвердили гибель 15, но, по данным украинских властей, речь идет о некскольких сотнях.

Фото: ращрушенный драмтеатр в Мариуполе (Getty Images)

В течение следующего года оккупационные власти почти полностью снесли здание театра и обнесли территорию высоким забором. В мае 2023 года появился список из 459 зданий под снос. В июне две российские компании приступили к сносу дома №98 на Митрополитской. В августе минстрой РФ объявил о плане "восстановить" Мариуполь за три года. Его разработал российский Единый институт пространственного планирования.

Сейчас сотни тысяч мариупольцев вынуждены жить за пределами своего города. Некоторым из них пришлось уехать в другие районы Украины, а некоторые находятся заграницей в качестве беженцев. При этом часть до сих пор считается пропавшими без вести.

25 февраля 2023 года российские власти на годовщину вторжения устроили концерт на московском стадионе "Лужники". Спустя несколько недель, 19 марта, через два дня после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, тот неожиданно прибыл в Мариуполь.

Путин прилетел ночью на вертолете, проехал по проспекту Мира, осмотрел расположенное по соседству с разрушенным драмтеатром здание мариупольской филармонии. Оккупанты преподносят строительные работы как некое "возрождение", но многие мариупольцы считают, что это попытка уничтожить их историю.

"Тут с каждым забором, с каждым уголком связаны какие-то воспоминания. Когда стирают память, исчезает детство, исчезает твой дом, куда ты уже никогда не сможешь вернуться", - говорит один из местных жителей.

Происходят и другие изменения. Учителей заставляют подписывать документ о готовности перейти на российскую школьную программу. История в ней преподносится с позиций Кремля: Украина изображается как государство, которое не является ни суверенным, ни независимым. Оккупанты переименовали многие улицы и площади, вернув им советские названия. Телепрограммы выходят только на русском, доступ к интернету обеспечивается через российские серверы, доступ к украинским сайтам заблокирован.

Как и на других оккупированных территориях, любому, кто посмеет сопротивляться этим переменам или будет выступать против войны и оккупации, грозит задержание, лишение свободы или насильственное исчезновение.

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Чтобы установить личности российских военачальников и соединения, которые могут быть причастны к нарушениям законов войны и военным преступлениям в Мариуполе, была проведена большая работа по сбору и изучению публикаций в российских социальных сетях и прессе, некрологов российских военных, официальных заявлений российских государственных деятелей и военачальников, а также фото- и видеоматериалов.

Правозащитники полагают, что согласно принципу командной ответственности, к военным преступлениям могут быть причастны следующие 10 человек:

Владимир Путин - президент России и верховный главнокомандующий

Сергей Шойгу - министр обороны

Валерий Герасимов - первый замминистра обороны и начальник генштаба

Сергей Рудской - первый замначальника генштаба

Александр Дворников - на тот момент командующий войсками Южного военного округа

Виктор Золотов - главнокомандующий "Росгвардии"

Андрей Мордвичев - командующий 8-й общевойсковой армией

Рамзан Кадыров - глава Чечни и руководитель чеченских подразделений

Адам Делимханов - командующий чеченскими подразделениями в Мариуполе

Денис Пушилин - главарь так называемой "ДНР"

В отношении этих людей, а также, возможно, других лиц из числа командиров 17 присутствовавших в Мариуполе соединений должно быть проведено расследование на предмет их причастности к военным преступлениям.

"Если их вина будет доказана, они должны быть привлечены к ответственности. Причиненный ущерб должен быть возмещен либо непосредственно жертвам неправомерных действий, либо, в случае их гибели, их родственникам. Очень важно, чтобы все международное сообщество включилось в работу по обеспечению правосудия и привлечению виновных к ответственности, поскольку это продемонстрирует неотвратимость наказания за нарушения законов войны", - говорится в докладе.