Каждый водитель должен делать это перед выездом, иначе - штраф

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Перед поездкой водитель должен обязательно взять с собой следующие документы:

водительские права - удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории

- удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории техпаспорт - регистрационный документ на транспортное средство

- регистрационный документ на транспортное средство действующий полис ОСАГО - страховой полис о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности

Водительские права

Согласно законодательству, водительские права выдают исключительно сервисные центры МВД.

Фото: водительские права (Виталий Носач/РБК-Украина)

Алгоритм получения выглядит следующим образом.

Шаг 1. Для начала следует выбрать способ подготовки к теоретическому экзамену: самостоятельно или в автошколе. При учебе в автошколе необходимо найти аккредитованные курсы и подготовить документы.

Шаг 2. Подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе. В случае с автошколой нужно прослушать курс лекций и получить свидетельство (в электронном виде), действующее 1 год - без сдачи внутреннего экзамена в автошколе.

Шаг 3. Сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД. Для его сдачи нужно взять паспорт, копию идентификационного кода, медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством. Результат экзамена действителен в течение года, стоимость - 250 гривен, язык - украинский.

Шаг 4. Выбрать автошколу для практической подготовки. Может быть любая аккредитованная автошкола или та самая, в которой проходили теоретическую подготовку.

Шаг 5. Пройти практическую подготовку водителя, сдать внутренний экзамен и получить свидетельство (в электронном виде), действующее 2 года.

Шаг 6. Сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, стоимость - 420 гривен.

Шаг 7. Получить первое водительское удостоверение. Документ выдается на месте в сервисном центре МВД, срок действия 2 года. Ориентировочная стоимость - 284 гривен (бланковая продукция) + 230 гривен (услуга).

По истечению двух лет выдаются постоянные права на 30 лет. Подробная процедура расписана на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Фото: категории транспортных средств (hsc.gov.ua)

Отметим, необходимо проходить обучение и сдавать экзамены на каждую категорию транспортных средств. Соответственно, в водительских правах будет стоять отметка. Например, для легковых авто - категория B, которая дает право управлять автомобилем массой до 3,5 т с 18 лет.

Кроме того, важно помнить, что если практический экзамен в сервисном центре сдавался на авто с автоматической коробкой передач, то в удостоверении тоже будет соответствующая пометка. И с такими правами нельзя управлять авто с ручной трансмиссией. Если экзамен сдавался на авто с ручной коробкой, то ограничений на автоматическую нет.

Техпаспорт (регистрационный документ на транспортное средство)

Согласно законодательству, все транспортные средства должны быть зарегистрированы. Государственная регистрация проводится на основании:

заявлений собственников

документов, удостоверяющих их личность (подтверждают полномочия представителя, например, доверенность, оформленная у нотариуса)

правомерности покупки, получения, ввоза, таможенного оформления транспортных средств

соответствия конструкции транспортных средств установленным требованиям безопасности дорожного движения

Регистрация (перерегистрация) производится по месту обращения независимо от места регистрации (проживания). Транспортные средства регистрируются в сервисных центрах МВД.

Фото: техпаспорт можно подтянуть в приложение "Дія" (Виталий Носач/РБК-Украина)

На зарегистрированные транспортные средства выдаются свидетельство о регистрации (техпаспорт), два номерных знака на авто или один на мотоциклы, мопед, прицеп или полуприцеп, разрешение на установку световых или звуковых сигнальных устройств (в случае со спецтранспортом).

Отметим, регистрация новых авто и с пробегом может проходить обычным способом в сервисном центре МВД или онлайн через портал государственных услуг iGov.org.ua. Последний вариант не освобождает от посещения сервисного центра МВД, но поможет согласовать время визита и ускорить оформление.

Подробнее с процедурой, стоимостью услуг и другими вопросами можно ознакомиться по ссылке.

Полис ОСАГО ("автогражданка")

ОСАГО (обязательная страховка) - это форма государственной защиты пострадавших при ДТП. Страховой полис компенсирует ущерб потерпевшим, а также покрывает расходы виновника аварии.

Страховщик оплатит ремонт пострадавшей машины, лечение водителя и пассажиров. Если владелец полиса протаранит чей-то забор, дом, магазин и другую недвижимость, он возьмет на себя компенсацию этих расходов. В народе полис называют "автогражданкой".

Полис обязателен для всех владельцев авто, зарегистрированных в Украине или временно ввезенных в страну. То есть такой же необходимый документ, как техпаспорт и водительские права, без которых нельзя садиться за руль.

"Автогражданка" действует на территории Украины, для выезда за границу необходимо оформить "зеленую карту". Страховые полисы можно приобрести в страховых компаниях, удобнее всего сделать это онлайн.

Отметим, ОСАГО не компенсирует затраты на ремонт автомобиля виновника ДТП, не покрывает риски угона и повреждения в случае аварий, вызванных природными или техногенными факторами. Полис также не спасает от штрафов и лишения водительских прав за создание аварийных ситуаций.

Штрафы за отсутствие необходимых документов

За отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства грозит штраф в размере 450 гривен.

Если у водителя при себе нет водительских прав - 450 гривен, если вообще нет удостоверения - 3400 гривен. Передача руля человеку без права на управление транспортным средством - 3400 гривен, управление авто без водительских прав нужной категории - 3400 гривен.

За вождение после решения суда о лишении водительских прав - 20400 гривен, повторное нарушение - 40800 гривен.

Если нет "автогражданки", водителю грозит штраф в размере от 425 до 850 гривен (в случае неуплаты штрафа за отсутствие полиса в течение 15 дней). Но оштрафовать могут только после ДТП или во время составления протокола за нарушение правил дорожного движения.

Штрафы не применяются если вы только учитесь водить авто, не разрешали управлять машиной никому, у кого нет водительских прав или имеете права и техпаспорт в электронном виде в приложении "Дія" ("автогражданка" тоже может храниться, например, в смартфоне, как электронный документ).

При этом важно помнить, что "Дія" может не сработать в местах с плохим покрытием интернета, где е-права и е-техпаспорт просто не подтянутся в приложение. Также документы в приложении не действительны за границей.