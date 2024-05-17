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Каждый украинец будет с интернетом до 2030 года. Минцифра взялась за стратегию развития сети

Пятница 17 мая 2024 16:27
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Каждый украинец будет с интернетом до 2030 года. Минцифра взялась за стратегию развития сети Минцифра представила стратегию развития электронных коммуникаций (фото: thedigital.gov.ua)
Автор: Руслан Кисляк

Министерство цифровой трансформации представило стратегию развития электронных коммуникаций до 2030 года. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Об этом сообщает пресс-офис Минцифры.

Что такое Стратегия развития электронных коммуникаций

Стратегия развития электронных коммуникаций – это документ, содержащий план мероприятий по развитию и защите сферы электронных коммуникаций до 2030 года.

Главная цель Стратегии – обеспечить устойчивое развитие сферы электронных коммуникаций, учитывая вызовы полномасштабной войны и тенденции развития в мире. Также важное место отводится восстановлению отрасли, доступности услуг для каждого украинца и имплементации европейского законодательства.

Сейчас к публичному обсуждению Стратегии может присоединиться общественность, с собственными предложениями по улучшению стратегии развития.

Документ, в частности, содержит следующие разделы:

Стратегия
Операционный план
Объяснительная записка
Аналитические материалы
Презентация

Главные цели Стратегии

Стратегия имеет два основных направления: доступность интернета и электронные коммуникации как фундамент экономики. По каждому направлению сформированы стратегические цели и ожидаемые результаты.

Вот ключевые:

  • восстановление. 100% восстановления мобильных и фиксированных сетей в пострадавших во время войны регионах;
  • фиксированный интернет. 75% населения и 99% объектов социальной инфраструктуры с доступным фиксированным интернетом (гигабитный);
  • мобильный интернет. 98% населения Украины получит доступ к мобильному широкополосному интернету. Средняя скорость передачи данных составит не менее 90 Мбит/с;
  • сфера электронных коммуникаций сама является частью ВВП Украины. Для этого необходимо имплементировать законодательство на 100%, получить членство Украины в единой роуминговой зоне с ЕС.

Каждый украинец будет с интернетом до 2030 года. Минцифра взялась за стратегию развития сети

Принципы Стратегии развития электронных коммуникаций

Стратегию разрабатывали с учетом следующих принципов:

  • Человекоцентричность. Главные бенефициары стратегии – граждане Украины.
  • Эффективное использование всех ресурсов, в том числе финансовых, человеческих, радиочастотного спектра и т.п.
  • Принцип win-win. При реализации стратегии выиграют и участники отрасли, и государство.
  • Поддержание устойчивости развития отрасли.
  • Стимулирующая государственная политика, включающая, в частности, прозрачность, предсказуемость и последовательность регуляторной и налоговой политики.
  • Государство как гибкий сервис, партнерство с государством в решении вопросов.
  • Поддержка и развитие конкуренции.
  • ESG-принципы, включая разнообразие и инклюзивность.
  • Технологическая нейтральность. Чтобы сфера электронных коммуникаций стала драйвером для появления и развития других инновационных секторов экономики, государство должно создать необходимые условия, взяв на себя сразу несколько ролей: лидера и экспериментатора, популяризатора, регулятора и защитника интересов.

Каждый украинец будет с интернетом до 2030 года. Минцифра взялась за стратегию развития сети

План реализации стратегии

Реализация стратегии рассчитана до 2030 года и предусматривает три этапа:

1 этап (2024-2026 годы). Содержит разработку, согласование и утверждение нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Стратегии.

2 этап (2027-2029 годы). В этот период будет проведен анализ условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере электронных коммуникаций и совершенствования действующего законодательства, привлечения инвестиций в отрасль с учетом необходимости реализации целей.

3 этап (2030 год). Предусматривает проведение комплексного анализа отрасли, а также оценку реализации стратегии, в частности:

  • анализ эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по реализации;
  • анализ достижения результатов;
  • разработка и внесение предложений по дальнейшему развитию отрасли с определением целей, задач и ожидаемых результатов на следующий период.

Мониторинг и оценку реализации стратегии будут проводить Минцифра, НКЭК, другие центральные органы власти, институты гражданского общества и международные организации.

Каждый украинец будет с интернетом до 2030 года. Минцифра взялась за стратегию развития сети

Напомним, по оценкам Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года война нанесла ущерб сектору электронных коммуникаций Украины на 2,3 миллиарда долларов. По данным, озвученным вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, в общей сложности повреждены или полностью уничтожены 25% фиксированных сетей и более 4 тысяч базовых станций мобильной связи. Ведь только вражеские войска заходят на территорию Украины, первое, что они хотят сделать, — лишить украинцев связи и создать информационный вакуум.

Ранее в Минцифре объясняли, как сохранить связь и интернет во время блекаута.

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