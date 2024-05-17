Каждый украинец будет с интернетом до 2030 года. Минцифра взялась за стратегию развития сети
Министерство цифровой трансформации представило стратегию развития электронных коммуникаций до 2030 года. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Об этом сообщает пресс-офис Минцифры.
Что такое Стратегия развития электронных коммуникаций
Стратегия развития электронных коммуникаций – это документ, содержащий план мероприятий по развитию и защите сферы электронных коммуникаций до 2030 года.
Главная цель Стратегии – обеспечить устойчивое развитие сферы электронных коммуникаций, учитывая вызовы полномасштабной войны и тенденции развития в мире. Также важное место отводится восстановлению отрасли, доступности услуг для каждого украинца и имплементации европейского законодательства.
Сейчас к публичному обсуждению Стратегии может присоединиться общественность, с собственными предложениями по улучшению стратегии развития.
Документ, в частности, содержит следующие разделы:
Стратегия
Операционный план
Объяснительная записка
Аналитические материалы
Презентация
Главные цели Стратегии
Стратегия имеет два основных направления: доступность интернета и электронные коммуникации как фундамент экономики. По каждому направлению сформированы стратегические цели и ожидаемые результаты.
Вот ключевые:
- восстановление. 100% восстановления мобильных и фиксированных сетей в пострадавших во время войны регионах;
- фиксированный интернет. 75% населения и 99% объектов социальной инфраструктуры с доступным фиксированным интернетом (гигабитный);
- мобильный интернет. 98% населения Украины получит доступ к мобильному широкополосному интернету. Средняя скорость передачи данных составит не менее 90 Мбит/с;
- сфера электронных коммуникаций сама является частью ВВП Украины. Для этого необходимо имплементировать законодательство на 100%, получить членство Украины в единой роуминговой зоне с ЕС.
Принципы Стратегии развития электронных коммуникаций
Стратегию разрабатывали с учетом следующих принципов:
- Человекоцентричность. Главные бенефициары стратегии – граждане Украины.
- Эффективное использование всех ресурсов, в том числе финансовых, человеческих, радиочастотного спектра и т.п.
- Принцип win-win. При реализации стратегии выиграют и участники отрасли, и государство.
- Поддержание устойчивости развития отрасли.
- Стимулирующая государственная политика, включающая, в частности, прозрачность, предсказуемость и последовательность регуляторной и налоговой политики.
- Государство как гибкий сервис, партнерство с государством в решении вопросов.
- Поддержка и развитие конкуренции.
- ESG-принципы, включая разнообразие и инклюзивность.
- Технологическая нейтральность. Чтобы сфера электронных коммуникаций стала драйвером для появления и развития других инновационных секторов экономики, государство должно создать необходимые условия, взяв на себя сразу несколько ролей: лидера и экспериментатора, популяризатора, регулятора и защитника интересов.
План реализации стратегии
Реализация стратегии рассчитана до 2030 года и предусматривает три этапа:
1 этап (2024-2026 годы). Содержит разработку, согласование и утверждение нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Стратегии.
2 этап (2027-2029 годы). В этот период будет проведен анализ условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере электронных коммуникаций и совершенствования действующего законодательства, привлечения инвестиций в отрасль с учетом необходимости реализации целей.
3 этап (2030 год). Предусматривает проведение комплексного анализа отрасли, а также оценку реализации стратегии, в частности:
- анализ эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по реализации;
- анализ достижения результатов;
- разработка и внесение предложений по дальнейшему развитию отрасли с определением целей, задач и ожидаемых результатов на следующий период.
Мониторинг и оценку реализации стратегии будут проводить Минцифра, НКЭК, другие центральные органы власти, институты гражданского общества и международные организации.
Напомним, по оценкам Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года война нанесла ущерб сектору электронных коммуникаций Украины на 2,3 миллиарда долларов. По данным, озвученным вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, в общей сложности повреждены или полностью уничтожены 25% фиксированных сетей и более 4 тысяч базовых станций мобильной связи. Ведь только вражеские войска заходят на территорию Украины, первое, что они хотят сделать, — лишить украинцев связи и создать информационный вакуум.
Ранее в Минцифре объясняли, как сохранить связь и интернет во время блекаута.