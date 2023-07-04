Каждый шестой сотрудник "Метинвеста" воюет в рядах сил обороны Украины, - Рыженков

"К сожалению, более 1,5 тысяч наших сотрудников или членов их семей погибли или были ранены на этой войне. Это включая потери как среди военных - мобилизованных сотрудников, так и среди гражданских. Более 8 тысяч наших сотрудников сейчас воюют в рядах сил обороны". Украины. Из них, к сожалению, мы потеряли более 200 человек, а более 500 получили ранения", - заявил Рыженков.

По его словам, главные вызовы сегодня - это сохранить команду, максимально помочь мобилизованным сотрудникам и семьям, эвакуируемым из городов ожесточенных боев, и сохранить работу предприятий, а самое тяжелое решение за последний год - остановка Авдиевского коксохима.

"Сегодня для нас главный вызов - как сохранить команду, ее лучших представителей, наиболее мотивированных и талантливых. И как сохранить те предприятия, которые сейчас есть. Мы знаем, что каждый день проходят обстрелы, и прилетает по нашим предприятиям. Особенно достается Авдеевке, Нью-Йорке и Новгородске, и здесь есть большой вызов для наших людей. Даже сегодня под обстрелами люди ежедневно выходят на работу, они работают, даже когда раздается тревога", - отметил он.

"Метинвест" выплачивает так называемые боевые доплаты на предприятиях, работающих вблизи линии фронта, и пытается максимально обеспечить рабочими местами тех, кто хочет выезжать из городов боевых действий.

Почти 5 тысяч наших работников из этих городов подали заявки, что они хотят работать дальше в компании, но только 1,5 тысячи трудоустроилось уже сейчас. Другие проходят курсы, которые либо меняют их профессию, либо повышают квалификацию для новых рабочих мест. интеграция идет достаточно быстро, ведь все эти люди, металлурги и горняки работали вместе, и они знают оборудование и агрегаты, поэтому достаточно быстро адаптируются на рабочем месте", - подчеркнул Рыженков.

Напомним, с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт".

Также за первый квартал 2023 года "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислил более 2,5 млрд. грн. налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.