Козак заявив про готовність Росії до зустрічі в нормандському форматі в будь-який час

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що запропонував на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель почати зустріч радників по Україні прямо на цьому тижні. Німецька сторона запропонувала провести її у вересні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови", - сказав Козак.
Він додав, що вважає пропозиції української сторони про зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним "імітацією політичної активності".
Козак також заявив, що ніяких проєктів домовленостей щодо зустрічі Путіна і Зеленського немає.