"Козак Путина" в тюрьме: в Венесуэле задержали полковника РФ после конфликта с дипломатами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аргентинское издание Infobae.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, причиной ареста якобы стал конфликт полковника с российскими дипломатами. Однако пока официальных сообщений относительно Фроленко ни Венесуэла, ни Россия не делали.

По данным СМИ, арест состоялся еще 15 мая. Тогда же Главное разведывательное управление Венесуэлы якобы также провело обыски в доме Фроленко в Каракасе. Кроме самого полковника были задержаны несколько членов его "казацкой команды".

СМИ сообщают, что за несколько дней до ареста Роман Фроленко провел встречу со своей "казацкой командой" и представителями венесуэльских спецслужб. Во время переговоров стороны отмечали намерения укреплять "исторические связи" и развивать новые направления сотрудничества в сфере безопасности.

По данным источников издания, причиной ареста стал конфликт между Фроленко и послом РФ в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым. В то же время официальная причина задержания - подозрение в мошенничестве.

"В течение нескольких лет господин Фроленко занимался теневыми бизнес-операциями в Венесуэле и был причастен к махинациям, направленным против частных предпринимателей, причем он всегда прикрывался обещаниями деловых сделок, связанных с Россией", - цитирует издание свой источник.

Источники издания заявляют, что российской дипмиссии в Венесуэле не понравилось, что Фроленко "выдавал себя за официального дипломата России", представлял РФ на встречах с правительством Мадуро, из-за чего "вопросы между Россией и Венесуэлой местные чиновники решали" именно через него, а не с посольством.

"Проблема возникла из-за спора между россиянами за власть в Венесуэле. Фроленко даже в публичных интервью представлял себя как часть политической команды Путина в Венесуэле", - рассказал источник Infobae.