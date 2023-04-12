Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра

"У нас в субботу и воскресенье, 15-16 апреля, будут еще дожди. Особенно это западные, северные области, то есть более правобережная часть Украины. А дальше с 17 числа постепенное прекращение дождей. И может быть дней пять погода без осадков благодаря антициклону", - сказала она.

По ее словам, предварительные расчеты показывают, что во второй половине субботы, 15 апреля, в Киеве ожидается небольшой дождь, который будет идти всю ночь. В воскресенье на Пасху в столице прогнозируется до 15 градусов тепла без осадков.

Как отметила Голеня, в ближайшие две недели холодов в Украине не ожидается, а с 17 апреля "это уже не морозы, а заморозки". По ее словам, снега в Украине стоит ожидать разве что в Карпатах.

Синоптик сообщила, что на следующей неделе ночью температура будет плюсовой - от 2 до 8 градусов тепла.

Относительно дождливой погоды в течение апреля 2023 года Голеня отметила, что обычно в этом месяце осадков немного. "Но уже второй или третий год выпадает норма или больше", - сказала она.