Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра

До конца текущей недели и на Пасху в Украине ожидается дождливая погода. Однако с понедельника установится сухая и теплая погода.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
"У нас в субботу и воскресенье, 15-16 апреля, будут еще дожди. Особенно это западные, северные области, то есть более правобережная часть Украины. А дальше с 17 числа постепенное прекращение дождей. И может быть дней пять погода без осадков благодаря антициклону", - сказала она.
По ее словам, предварительные расчеты показывают, что во второй половине субботы, 15 апреля, в Киеве ожидается небольшой дождь, который будет идти всю ночь. В воскресенье на Пасху в столице прогнозируется до 15 градусов тепла без осадков.
Как отметила Голеня, в ближайшие две недели холодов в Украине не ожидается, а с 17 апреля "это уже не морозы, а заморозки". По ее словам, снега в Украине стоит ожидать разве что в Карпатах.
Синоптик сообщила, что на следующей неделе ночью температура будет плюсовой - от 2 до 8 градусов тепла.
Относительно дождливой погоды в течение апреля 2023 года Голеня отметила, что обычно в этом месяце осадков немного. "Но уже второй или третий год выпадает норма или больше", - сказала она.
Напомним, 5 апреля в Киеве был обновлен рекорд суточного количества осадков 20,6 мм в сутки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.