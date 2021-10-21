Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні і чи загрожує Україні повний локдаун

З кінця вересня в Україні значно зросла захворюваність на COVID. Буквально за місяць "ковідні" показники злетіли в 3-4 рази, останнім часом кожен день по країні виявляли в середньому 15 тисяч нових хворих. 18 жовтня медики зафіксували найбільшу кількість смертей за всю пандемію – за добу померли 538 осіб.

У декількох регіонах показники госпіталізації і завантаженості ліжок з киснем досягли критичних значень. Держкомісія ТЕБ і НС перевела вже шість таких областей в "червону" зону карантину. На черзі ще мінімум три. Але на відміну від минулих локдаунів більшість заборон там не діють для тих, хто вакцинувався.

Ця ситуація спровокувала щеплювальний бум в "червоній" зоні. Маючи можливість вільно вакцинуватися ще з літа, люди масово пішли за щепленням, коли воно стала своєрідним синонімом свободи – на переміщення, роботу і розваги. Інша сторона цієї медалі – контроль за дотриманням карантинних обмежень і наявністю тих же сертифікатів про вакцинацію. Наскільки ефективні ці два процеси покаже статистика захворюваності вже через пару тижнів.

Регіони червоніють

З кінця лютого в Україні знову діє адаптивний карантин. Замість того щоб заводити в локдаун всю країну – рішення приймається по окремих регіонах, виходячи з локальної епідситуації. Така модель показала свою ефективність під час весняного спалаху COVID, а вже влітку вся країна перейшла в "зелену" зону з мінімальними обмеженнями.

Період "затишшя" уряд використав для підготовки системи охорони здоров'я до осені, коли на тлі сезонної захворюваності, очікувано, набирає розмах і епідемія коронавірусу. Великі надії були і на колективний імунітет, але черги за щепленнями швидко порідшали, а переконати українців масово вакцинуватися владі тоді так і не вдалося.

Обов'язкові щеплення для окремих професій і поблажки вакцинованим Кабмін таки ввів, проте лише місяць тому. До того моменту кількість нових випадків COVID швидко зростала і ці заходи може і пом'якшили "стрибок", але істотно уповільнити його не змогли. Справа і в тому, що новий штам "Дельта" виявився куди більш заразним і "летючим", ніж його попередники, також почастішали випадки госпіталізації і смерті.

Лікарні в "червоній" зоні практично переповнені (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Ситуація в окремих регіонах стала критичною буквально тиждень тому. Недавні прогнози МОЗ про те, що країна вийде на пік "ковіду" до середини листопада зараз виглядають оптимістичними. Швидше за все він настане вже в кінці цього місяця. А ось на спад епідемія піде, в кращому випадку, не раніше січня, на яких цифрах зупиниться зростання захворюваності – спрогнозувати складно, сказав РБК-Україна голова комітету з питань охорони здоров'я Верховної ради Михайло Радуцький.

На даний момент найвищий рівень епідемічної небезпеки встановлений в п'яти областях. Серед них: Херсонська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька. Ще одна – Сумська – увійде до "червоної" зони цієї суботи, 23 жовтня. Згідно з прогнозом Київської школи економіки (KSE), під загрозою також Житомирська, Луганська та Харківська області.

У "червоній" зоні заборонена робота кафе і ресторанів (тільки на виніс або доставка), готелів і непродовольчих ринків, розважальних закладів, фітнес-центрів і ТРЦ. Однак цих заборони можна не дотримуватися, якщо 100% співробітників і відвідувачів вакциновані двома дозами. Місцева влада може на свій розсуд ще більше посилювати карантин, наприклад вводити обмеження на транспорті.

У Херсоні міська адміністрація скористалася таким правом, що призвело в підсумку до величезних черг на зупинках. Маршрутники там відмовилися виходити на рейси через ліміт на кількість пасажирів і великі штрафи за його перевищення. На рівні всієї країни з 21 жовтня тепер також діє заборона на міжрегіональні перевезення без ПЛР-тестів (діють 72 години) або COVID-сертифікатів.

Багато закладів в "червоній" зоні не припинили роботу, запевнивши, що виконали умову про 100% вакцинації персоналу і контролюють відвідувачів. На практиці місцеві ЗМІ фіксують, що на вході клієнтів іноді запитують про щеплення, але часто не перевіряють і "вірять на слово". В цілому ситуація сильно відрізняється від регіону до регіону: так в Запоріжжі пасажирів навіть без масок виштовхували з транспорту, а в більшості дніпровських ресторанів і магазинів ніхто не цікавиться і наявністю документа про вакцинацію.

В Україні діють обмеження на міжрегіональні перевезення (фото: Matthew Horwood / Getty Images)

Згідно із законом відповідальність за порушення несуть насамперед власники підприємств, їм загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу, а ось посадовим особам – вже до 170 тисяч гривень. Контролювати заклади і транспорт повинні спільні патрулі поліції і представників Держспоживслужби. Вони ж можуть перевіряти справжність "ковідних" сертифікатів, покарання за їх підробку ще більш суворе – до двох років обмеження волі.

"Національна поліція України з перших днів введення карантину забезпечує контроль за дотриманням обмежувальних заходів. Щодня по Україні в рейди ходять понад 1000 мобільних груп. Щотижня вони перевіряють близько 43 тисяч суб'єктів господарювання на предмет дотримання карантинних обмежень. Під час цих заходів за тиждень виявляють приблизно 700-800 порушень", – розповів РБК-Україна глава Національної поліції Ігор Клименко, уточнивши, що такі рейди проводять по всій країні, а не тільки в "червоній" зоні.

Тінь локдауну

"Результат від посилення обмежень в "червоній" зоні ми побачимо тільки через два-три тижні. Зараз ми бачимо там зростання показників, максимальний рівень госпіталізації, але абсолютно очікувано, тому що це не працює день у день. Прямо відразу спрацювало тільки те, що люди масово пішли на вакцинацію", – пояснив виданню глава Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

Дійсно, незважаючи на різне ставлення регіонів до дотримання обмежень "червоної" зони, у всіх спостерігається одна і та ж картина – черги до пунктів вакцинації. Когось налякали картинки з лікарень і моргів, хтось хоче далі спокійно працювати або розважатися, незважаючи на посилення карантину. Як би там не було в останні дні темпи вакцинації в Україні б'ють рекорди, тільки 19 жовтня щеплення отримали більше 226 тисяч людей.

Медична система об'єктивно не встигає оперативно впоратися з напливом бажаючих. Тому час очікування вакцинації зріс від 10 хвилин, як було влітку, до кількох годин в окремих областях. Питання зараз лише в пропускній спроможності пунктів щеплення. У KSE вважають, що з наявними ресурсами Україна спокійно може робити 250-350 тисяч щеплень на добу.

"Сьогодні в деяких регіонах "червоної" зони в три рази збільшилася кількість вакцинацій в день. Якщо така тенденція продовжиться, то може і весняної хвилі не буде. У нас немає проблем ні з тим, кому вакцинувати, ні чим вакцинувати. Так, будуть черги. Вакцини вистачить, за даними МОЗ, середній залишок на складах в районі 10 млн доз і поставки не припиняються", – зазначив Радуцький.

У "червоних" зонах почався щеплювальний бум (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

У той же час він уточнив, що різко збільшити темпи вакцинації не вийде, адже значних резервів персоналу у центрах щеплення немає. Більшість медиків зайняті порятунком пацієнтів у переповнених лікарнях. За словами голови профільного комітету Ради, до процесу вакцинації, швидше за все, залучать студентів шостого курсу медичних вузів.

Але всі ці розрахунки мають право на життя тільки в тому випадку, якщо потік бажаючих отримати щеплення від COVID швидко не вичерпається. Президент Володимир Зеленський днями заявив, що із чинної епідемічної ситуації є тільки два виходи: вакцинація або локдаун. Останній варіант представники влади на даному етапі навіть не хочуть обговорювати, мовляв, економіка тільки почала показувати стійке зростання, а жорсткий карантин в масштабах всієї країни неминуче обернеться новою кризою.

Радуцький пояснив РБК-Україна, що "повний локдаун" можливий у разі колапсу системи охорони здоров'я, як це було в Італії та США на початку пандемії – тоді лікарні просто фізично не могли впоратися з кількістю хворих. За його словами, це вже не залежатиме від рішень влади. Однак він сподівається, що такої ситуації вдасться уникнути, завдяки зростанню темпів вакцинації, а кількість смертей допоможуть знизити ліки від COVID, які Україні передали США.

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Нинішня хвиля коронавірусу потенційно може стати найнебезпечнішою з початку пандемії. Україна вже бачила 20 тисяч нових хворих на добу минулої весни. Але цифри важких випадків хвороби і смертності від штаму "Дельта" вже перевищують максимальні значення. Справа навіть не в тому, як довго триватиме пік епідемії цього разу, а в тому, що він, цілком ймовірно, не останній. І з кожним разом вірус стає все більш небезпечним.

Іншої відповіді на виклики таких масштабів, крім масової вакцинації, людство ще не придумало. І, звичайно, "відмовники" і медичний нігілізм далеко не ексклюзивний продукт українського суспільства. З цими проблемами стикаються уряди по всьому світу. Тому можливість повернутися до подоби "доковідного" життя для тих, хто вирішив убезпечити себе і оточуючих – виглядає цілком справедливо. Але тільки в тому випадку, якщо влада зможе забезпечити реальний і дієвий контроль за дотриманням правил цієї "гри".