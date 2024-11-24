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В Ковеле произошел конфликт со стрельбой с участием полиции: что известно

Фото: патрульный полицейский на Волыни (facebook.com/lutskpolice)
Автор: Владимир Костырин

В Ковеле Волынской области сегодня, 24 ноября, произошел конфликт с дракой с участием группы граждан и патрульных полицейских, который завершился задержанием правонарушителей. Инспектору пришлось сделать предупредительный выстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Волынской области в Facebook.

Что произошло

По данным полицейских, в воскресенье около 15:00 в Ковеле патрульные остановили автомобиль Jeep из-за нарушения водителем правил дорожного движения (ПДД).

Отмечается, что когда инспекторы составляли административные материалы, прохожий "украл ключи от автомобиля патрульных".

"Полицейские догнали мужчину. Общаясь с патрульным, он вел себя крайне агрессивно и конфликтовал, инспекторы начали задерживать нападавшего. В этот момент несколько прохожих вмешались в конфликт", - рассказали в полиции.

После этого одна из полицейских произвела предупредительный выстрел вверх, чтобы подать сигнал тревоги и вызвать вспомогательные силы.

Видео с места происшествия и задержания нарушителей

"Участники драки, пользуясь суетой, сели в автомобиль Volkswagen и скрылись с места происшествия. Вскоре вблизи АЗС патрульные остановили указанный автомобиль и задержали правонарушителей", - проинформировали в патрульной полиции.

Также было обнародовано видео, снятое нагрудной камерой патрульных по поводу событий во время данного инцидента.

В пресс-службе патрульной полиции Волынской области добавили, что на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции.

"Два нападающих задержаны согласно ст. 208 УПК. В ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что 12 ноября под Киевом в Софиевской Борщаговке произошла стрельба в кафе, и в результате инцидента был ранен полицейский.

А в середине сентября стало известно, что в Хмельницкой области в селе Олешин мужчина из автомата расстрелял полицейских, выпустив по ним 60 пуль. После этого правоохранители нашли нападавшего, и суд взял его под стражу.

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Волынская областьПатрульная служба