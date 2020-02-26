Коваль: тютюновою поправкою Холодов підставляє президента

Фото: Андрій Холодов (РБК-Україна)

Бізнес-партнер Холодова переконаний, що нардеп не продав свій бізнес

Тютюновою поправкою до закону №1049 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов, в першу чергу, підставляє президента Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю Delo.ua заявив бізнес-партнер Холодова, акціонер "Ефкона" Василь Коваль.

"Зеленський не просто говорить, що йому треба якийсь приватний бізнес підтримувати. А створити рівні умови для всіх. Щоб і виробники працювали, роздріб, і оптовики. А Холодов і такі, як він, тягнуть ковдру на себе. Він монополіст в роздробі, і, звичайно, встановив собі найбільшу маржу", - заявив Коваль.

За його словами, головний інтерес Холодова - власний прибуток і його не цікавить скільки втратить бюджет.

"Зате цілком зрозуміло, яку вигоду отримає компанія "Київ Маркет Солюшн", яка належить Холодову і володіє 600 торговими кіосками "Т-кіоск". Ви собі уявляєте, який буде вплив і прибуток, коли одним махом міняєш маржу на 15%? І, головне, закріпити це законодавчо. Адже раніше правила встановлення кіосків мінялися мало не кожен рік", - вважає Коваль.

За його словами, Холодов понад 20 років займається оптовою та роздрібною торгівлею сигаретами і деякий час вони були партнерами у цьому бізнесі. Також Коваль переконаний, заяви нардепа про те, що він продав "Київ Маркет Солюшн" - неправда.

Нагадаємо, скандал навколо законопроекту №1049, більше відомого як "маржа Холодова", розпочався у жовтні 2019 року, коли на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики до законопроекту про єдиний рахунок для сплати податків і зборів було прийнято поправку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет

Як пізніше з'ясували журналісти, поправку було прийнято в інтересах заступника голови цього парламентського комітету Андрія Холодова, який за даними розслідування програми "Схеми" опосередковано контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет.

У грудні 2019 року Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо Холодова за підозрою в перевищенні владних повноважень.

Як писало РБК-Украина, 19 лютого президент Володимир Зеленський ветував законопроект №1049. У своїх пропозиціях до закону президент звертає увагу, що тютюнова поправка не узгоджується з Господарським кодексом України, а також законом "Про ціни і ціноутворення". Більш того, на думку президента, поправка, по суті, є втручанням народних депутатів у повноваження уряду, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які мають певні повноваження у сфері державного регулювання цін.

Втім, ухвалення парламентом тютюнової поправки вже призвело до кризи на ринку. Чотири тютюнові компанії, які входять в десятку найбільших платників податків України, були змушені різко скоротити виробництво і відкликати вже замовлені акцизні марки на сотні мільйонів гривень, а компанія British American Tobacco навіть зупинила свою фабрику в Прилуках. За жовтень-листопад 2019 року держбюджет України втратив понад 2,5 млрд грн.