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Костюк зачехлила ракетку во втором раунде French Open

Фото: Марта Костюк не смогла преодолеть стадию 1/32 финала мэйджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк уступила хорватской теннисистке Донне Векич во втором раунде Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 2-й раунд, женщины

Векич – Костюк – 2:0 (7:5, 6:4)

 

Балканка начала доминировать со старта. Она выиграла пять геймов подряд, в том числе оформив три брейка. Тем не менее Костюк смогла организовать камбэк. Она взяла 5 очков и выровняла положение под занавес партии.

Однако до тай-брейка дело не дошло. Векич в одиннадцатом гейме еще раз взяла подачу отечественной теннисистки и получила возможность подавать на сет. Этой возможностью хорватка воспользовалась сполна, реализовав третий сетбол.

Во второй партии соперницы пытались идти нога в ногу. Даже на брейки Векич в дебюте и средине сета Костюк сразу же отвечала обратными. Однако в девятом гейме балканская теннисистка еще раз выиграла на подаче украинки и почти сразу же закрыла партию и матч на своей.

Теперь в портфолио Векич на "Ролан Гарросе" две победы над представительницами Украины. В первом раунде она на отказе прошла опытную Лесю Цуренко. В следующем круге хорватка встретится с победительницей противостояния американки Даниэль Коллинз и сербки Ольги Данилович.

К слову, ранее Ястремская разгромила китаянку Ван во втором раунде French Open.

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ТеннисМарта Костюк