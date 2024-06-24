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Костюк потеряла позиции в рейтинге лучших теннисисток, Свитолина показала стабильность

Киев, Понедельник 24 июня 2024 11:44
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Костюк потеряла позиции в рейтинге лучших теннисисток, Свитолина показала стабильность Фото: Марта Костюк удержалась в двадцатке сильнейших (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Марта Костюк усугубила положение в топ-20 классификации Женской теннисной ассоциации (WTA), но осталась первой ракеткой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

21-летняя спортсменка в течение недели потеряла две позиции. В данный момент национальный лидер занимает 18-е место, имея в активе 2240 зачетных очков.

Второй лучшей среди украинок остается Элина Свитолина. Титулованная отечественная теннисистка продлила пребывание на 21-й строчке рейтинга WTA еще на неделю. В последние 12 месяцев 29-летняя Свитолина приняла участие в 15-ти турнирах и завоевала 2099 пунктов.

В первую сотню классификации попали еще три украинки. Даяна Ястремская потеряла одну позицию (28-е место), Ангелина Калинина пошла вверх на три позиции (44-е), а Леся Цуренко поднялась на две ступеньки (57-е). Тем временем во второй сотне обосновались еще четыре украинки – Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Екатерина Байндль и Катарина Завацкая.

В топ-10 рейтинга WTA обошлось без изменений. Лидер списка – полячка Ига Свентек. Она оторвалась от американки Кори Гауфф более чем на 2,5 тысячи очков. Третьей в мире остается Арина Соболенко из Беларуси.

Костюк потеряла позиции в рейтинге лучших теннисисток, Свитолина показала стабильность

К слову, накануне Ястремская выбила россиянку Андрееву в первом круге Бад-Хомбурга.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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