Костюк вылетела в третьем раунде турнира в Риме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Internazionali BNL d'Italia, 3-й раунд

Бадоса – Костюк – 2:0 (6:4, 6:2)

Молодая украинка начала с набранного на подаче соперницы очка. Дальше Костюк, казалось, вышла на безопасный отрыв от испанки в два пункта (3:1). Впрочем, Бадоса смогла перехватить инициативу.

Ключевым в первом сете стал восьмой гейм. Пиренейка внешне легко оформила брейк и сравняла счет (4:4). Этот эпизод придал испанской теннисистке положительный импульс. Она удачно сыграла на собственной подаче, а затем со второй попытки закрыла партию на подаче Костюк.

Второй сет в свою очередь быстро превратился в сплошные качели. Если первый гейм Бадоса закончила взятием пункта на собственной подаче, то пять последующих обязательно заканчивались брейками. Лишь в седьмом гейме испанка остановила эту тенденцию и вышла на порог победы (5:2).

Долго сопротивляться Костюк не смогла. На собственной подаче она позволила Бадосе оформить финальный брейк и завоевать путевку в 1/8 финала соревнований. Там соперницей испанской теннисистки станет чешка Каролина Мухова.