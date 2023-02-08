Костюк вылетела в 1/8 финала Абу-Даби от представительницы топ-10

Abu Dhabi Open, 1/8 финала, женщины

Костюк – Бенчич – 0:2 (4:6, 5:7)

Начали поединок соперницы на равных. К середине стартового сета Костюк и Бенчич стабильно набирали очки на своих подачах. А вот в седьмом гейме швейцарка сумела оформить брейк и завоевала стратегическое преимущество. В конце концов этого оказалось достаточно для победы в партии.

А вот второй сет начался с обмена брейками. Далее качели на корте продолжились. В какой-то момент инициативу захватила Костюк, поведя с еще одним брейком 5:3. Однако реализовать такой шанс украинская теннисистка не смогла. Она позволила Бенчич отыграться (5:5), начав игру нервов.

Более крепкими они оказались у девятой ракетки планеты. Швейцарская теннисистка еще раз взяла пункт на подаче украинки и внешне легко завершила сет и матч на своей, избежав тай-брейка. На победу Бенчич потратила 96 минут.

В следующем раунде 25-летняя швейцарка встретится с победительницей пары Контавейт – Роджерс. Эстонка и американка сойдутся в корте 8 февраля. Украинских теннисисток в сетке турнира не осталось.