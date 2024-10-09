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Костюк без выхода на корт оказалась в следующем круге китайского "тысячника"

Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинка Марта Костюк прошла в третий круг на Wuhan Open 2024. Ее соперница отказалась от борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Wuhan Open, 2-й раунд

Костюк – Анисимова – 2:0 (отказ)

Лидер женского тенниса Украины должна была встретиться с американкой Амандой Анисимовой. Однако дочь российских эмигрантов снялась с турнира из-за травмы левого бедра.

Таким образом, Костюк без борьбы вышла в третий круг турнира-"тысячника". К тому же сэкономила силы перед непростым противостоянием в следующем раунде.

Там украинка встретится с четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф. Соперницы уже дважды пересекались в этом году. В январе украинка уступила представительнице США в четвертьфинале Australian Open, а в апреле победила в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте.

Костюк – единственная представительница Украины, продолжающая выступления в Ухане. Леся Цуренко и Даяна Ястремская уже прекратили выступления в основном раунде, а Юлия Стародубцева не смогла преодолеть квалификацию.

Напомним, что сегодня Цуренко на отказе вылетела с турнира в Китае.

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Марта КостюкТеннис