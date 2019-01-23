Костюк успішно розпочала захист титулу в австралійському Берні

Фото: Марта Костюк (instagram.com/kostyukmarta)

Українка впевнено вийшла до другого раунду

Українська тенісистка Марта Костюк успішно розпочала захист титулу на турнірі ITF в австралійському Берні. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У стартовому колі українка здобула перемогу над представницею Тайваню Чжан Кайчжень, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію, з рахунком 6:3, 6:4. Матч тривав 1 годину і 3 хвилини.

У другому рунді Марта зіграє проти 17-річної китаянки Ван Сіюй.

Напередодні 16-річна українка вийшла в чвертьфінал парного розряду в Берні.

Минулого року Марта виграла турнір в Берні, здолавши першу ракетку змагань Вікторію Голубич зі Швейцарії з рахунком 6:4, 6:3. Цей титул став для Костюк другим на турнірах ITF і найбільшим в кар'єрі. У травні 2017 року вона стала чемпіонкою 25-тисячника в Дунакесі (Угорщина).