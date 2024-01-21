Костюк роскошно отправила домой россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open

Australian Open, 4-й раунд, женщины

Костюк – Тимофеева – 2:0 (6:2, 6:1)

Со старта сверхпринципиального противостояния украинка продемонстрировала, кто хозяин ситуации. С брейком Костюк молниеносно повела 3:0 и на время сосредоточилась на собственных подачах. А когда Тимофеева осмелилась взять два пункта, то молодая киевлянка сразу же закрыла сет еще одним пунктом на подаче россиянки.

Еще доминантнее оказалась вторая партия. Хотя начало было достаточно прозаическим. Костюк и нейтральная российская теннисистка набрали по очку на собственных подачах. Впрочем, этот маленький успех Тимофеевой оказался для нее последним.

В свою очередь украинка взяла четыре гейма подряд, в том числе и дважды оформив брейки, и вышла подавать на сет за каких-то 30+ минут. Россиянка пыталась сопротивляться и даже отыграла два матчбола. Но хладнокровная Костюк с третьей попытки закрыла партию и матч.

В следующем круге отечественная теннисистка встретится с фавориткой соревнований – Кори Гауфф. Американка в четвертом круге обыграла полячку Магдалену Фрэнх (6:1, 6:2). Поединок сыграют 23 января.

До сих пор Костюк и Гауфф провели всего один очный матч. В начале 2022 года представительница США была сильнее в Аделаиде. Грядущий поединок станет для украинки первым выступлением в четвертьфиналах турниров серии "Грэнд Слэм" в одиночном разряде за карьеру.