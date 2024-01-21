RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Костюк роскошно отправила домой россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open

Фото: Марта Костюк впервые будет играть в 1/4 финала мэйджоров (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк одолела нейтральную россиянку Марию Тимофееву в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 4-й раунд, женщины

Костюк – Тимофеева – 2:0 (6:2, 6:1)

 

 

Со старта сверхпринципиального противостояния украинка продемонстрировала, кто хозяин ситуации. С брейком Костюк молниеносно повела 3:0 и на время сосредоточилась на собственных подачах. А когда Тимофеева осмелилась взять два пункта, то молодая киевлянка сразу же закрыла сет еще одним пунктом на подаче россиянки.

Еще доминантнее оказалась вторая партия. Хотя начало было достаточно прозаическим. Костюк и нейтральная российская теннисистка набрали по очку на собственных подачах. Впрочем, этот маленький успех Тимофеевой оказался для нее последним.

В свою очередь украинка взяла четыре гейма подряд, в том числе и дважды оформив брейки, и вышла подавать на сет за каких-то 30+ минут. Россиянка пыталась сопротивляться и даже отыграла два матчбола. Но хладнокровная Костюк с третьей попытки закрыла партию и матч.

В следующем круге отечественная теннисистка встретится с фавориткой соревнований – Кори Гауфф. Американка в четвертом круге обыграла полячку Магдалену Фрэнх (6:1, 6:2). Поединок сыграют 23 января.

До сих пор Костюк и Гауфф провели всего один очный матч. В начале 2022 года представительница США была сильнее в Аделаиде. Грядущий поединок станет для украинки первым выступлением в четвертьфиналах турниров серии "Грэнд Слэм" в одиночном разряде за карьеру.

К слову, накануне Ястремская выбила американку Наварро по пути в 1/8 финала мэйджора.

Напомним, ранее вспомнили самые значительные выступления украинских теннисистов на Australian Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марта КостюкAustralian OpenТеннис