Костюк уступила россиянке на старте турнире в Бирмингеме: обошлось без рукопожатия

Rothesay Classic Birmingham, 1-й раунд

Костюк – Потапова – 1:2 (7:6, 5:7, 4:6)

Конкуренция на корте завязалась с первых розыгрышей. В первом же гейме украинка с третьей попытки реализовала брейк-пойнт и получила стратегическое преимущество. Как следствие, в течение львиной части сета Костюк постоянно была впереди российской теннисистки.

Впрочем, в десятом гейме Потапова воспользовалась провалом соперницы и оформила свой брейк. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там у россиянки из топ-25 рейтинга WTA было два сет-пойнта, но дожать Костюк она не смогла. Украинская теннисистка сразу же закрыла партию.

Во втором же сете принципиальные оппоненты сосредоточились на своих подачах. Такой подход оставался актуальным в течение десяти геймов. Только при счете 5:5 Потапова перехватила инициативу и завоевала очко на подаче Костюк. А затем оперативно завершила партию на собственной.

Взятую в предыдущих двух сетах тенденцию соперницы взяли на вооружение и в третьем. Украинка держалась рядом с Потаповой до середины сета. Тем не менее, в седьмом гейме позволила россиянке взять пункт на своей подаче. Костюк сражалась до последнего, отыграла три матч-пойнта в десятом гейме, но проиграла.

Впрочем, уступила отечественная теннисистка с достоинством. В поединке, продолжавшемся 2,5 часа, она ничем не уступала 21-й ракетке мира. А после матча следовала принципам и не пожала руку россиянке.