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Костюк обыграла нейтральную россиянку в четвертьфинале Сан-Диего

Сан-Диего, Суббота 02 марта 2024 11:00
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Костюк обыграла нейтральную россиянку в четвертьфинале Сан-Диего Фото: Марта Костюк выиграла принципиальный матч (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк в волевом стиле обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову на пути в полуфинал San Diego Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Cymbiotika San Diego Open, 1/4 финала, женщины

Павлюченкова – Костюк – 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)

Первый сет начался с двойного обмена брейками. Дальше оппонентки набрали по пункту на собственных подачах, а затем Павлюченкова сумела дожать украинку. Она еще дважды взяла подачи Костюк и завершила партию за 41 минуту.

В дебюте второго сета отечественная теннисистка нацелилась на камбэк. С брейком она повела 3:1. В дальнейшем Костюк было достаточно сосредоточиться на собственных подачах. С этой задачей молодая украинка отлично справилась и довольно быстро сравняла счет по партиям.

В решающем сете Павлюченкова и Костюк начали на равных. Однако последняя в пятом гейме оформила брейк и получила стратегическое преимущество. Добила же россиянку она вторым набранным очком на чужой подаче – в девятом гейме, который и стал победным.

За место в финале Костюк сразится с первой сеянной на турнире американкой Джессикой Пегулой. Матч состоится в ночь на воскресенье. В другом полуфинале сыграют представительница США Эмма Наварро и британка Кэти Бултер, выбившая в первом круге украинку Лесю Цуренко.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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Теннис Марта Костюк
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