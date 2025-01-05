Костюк получила соперницу на старте второго турнира сезона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнования .

В 1/16 финала украинка, которая является 18-й ракеткой мира, встретится с 64-й в рейтинге WTA американкой Эшлин Крюгер.

Представительница США не сумела преодолеть квалификацию турнира, проиграв в финальном матче отбора Екатерине Синяковой из Чехии. Но пробилась в основную сетку, получив статус лаки-лузера.

Для Костюк это будет второй турнир в сезоне. Дебютировала украинка на другом австралийском "пятисотнике" в Брисбене, где в стартовом поединке уступила китаянке Юань Юэ.

Крюгер также играла в Брисбене, причем успешнее украинки. Она дошла до четвертьфинала, обыграв во втором круге 14-ю ракетку мира Анну Калинскую. Если Костюк выиграет у Крюгер, то в 1/8 финала встретится с победительницей противостояния Паула Бадоса (Испания, 12-я в мире) - Пейтон Стернс (США, 47-я).

Турнир в Аделаиде, который пройдет 6-11 января, станет для Костюк последней проверкой перед Открытым чемпионатом Австралии. Первый мэйджор сезона стартует 12 января. В его основную сетку попало пятеро украинок. Кроме Костюк, это - Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

В прошлом сезоне украинки установили на австралийском мэйджоре несколько национальных достижений. Впервые сразу две представительницы нашей страны - Костюк и Ястремская - сыграли в четвертьфинале.

Ястремская стала первой украинкой, которая дошла на Australian Open до полуфинала в одиночном разряде. А в парном женском разряде Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии играли в финале.