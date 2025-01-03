Джокович в Брисбене сенсационно уступил гигантскому ноунейму (видео)
Легендарный серб Новак Джокович неожиданно потерпел поражение в четвертьфинале турнира АТР 250 в австралийском Брисбене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
АТР 250, Брисбен. 1/4 финала
Новак Джокович - Райли Опелка - 6:7, 3:6
Джокович в теннисном рейтинге находится на 7-й строчке, но на турнире был посеян первым. Его соперник - американец Опелка, лишь 293-я ракетка мира.
Впрочем, это очень интересный теннисист, хотя бы потому, что его рост - 211 см. С такими данными Опелка мог сделать карьеру и в Национальной баскетбольной ассоциации, где конкурировал бы с лучшими центровыми.
Однако мощный атлет выбрал теннис. В играх он старается максимально использовать свои преимущества. В частности, строит игру от подачи. Мощными ударами выигрывает свои, а на чужих - уступает. Таким образом доводит партии до тай-брейков, где уже пытается победить.
Тактика не очень прогрессивная, если учесть достижения Опелки. В свои 27 лет он завоевал лишь четыре далеко не самые престижные титулы под эгидой ATP. А лучшим его результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2021 года. Для сравнения, у Джоковича - 99 побед на турнирах АТР и 24 триумфа на "мэйджорах".
Однако раз в год и примитивная тактика может загнать в угол большого мастера. Первый сет американец выиграл по своему привычному сценарию - на тай-брейке. А во втором - даже взял подачу Джоковича, что и стало решающим.
В полуфинале Опелка сыграет против француза Джованни Мпеши Перрикара. Интересно, что 31-я ракетка мира также считается большим мастером игры от подачи.
Ранее украинка Калинина с волевой победой вышла в полуфинал турнира в Брисбене.
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