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Джокович в Брисбене сенсационно уступил гигантскому ноунейму (видео)

Брисбен, Пятница 03 января 2025 15:40
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Джокович в Брисбене сенсационно уступил гигантскому ноунейму (видео) Фото: Райли Опелка мог бы играть и в баскетбол (atptour.com)
Автор: Андрей Костенко

Легендарный серб Новак Джокович неожиданно потерпел поражение в четвертьфинале турнира АТР 250 в австралийском Брисбене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

АТР 250, Брисбен. 1/4 финала

Новак Джокович - Райли Опелка - 6:7, 3:6

Джокович в теннисном рейтинге находится на 7-й строчке, но на турнире был посеян первым. Его соперник - американец Опелка, лишь 293-я ракетка мира.

Впрочем, это очень интересный теннисист, хотя бы потому, что его рост - 211 см. С такими данными Опелка мог сделать карьеру и в Национальной баскетбольной ассоциации, где конкурировал бы с лучшими центровыми.

Однако мощный атлет выбрал теннис. В играх он старается максимально использовать свои преимущества. В частности, строит игру от подачи. Мощными ударами выигрывает свои, а на чужих - уступает. Таким образом доводит партии до тай-брейков, где уже пытается победить.

Тактика не очень прогрессивная, если учесть достижения Опелки. В свои 27 лет он завоевал лишь четыре далеко не самые престижные титулы под эгидой ATP. А лучшим его результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2021 года. Для сравнения, у Джоковича - 99 побед на турнирах АТР и 24 триумфа на "мэйджорах".

Однако раз в год и примитивная тактика может загнать в угол большого мастера. Первый сет американец выиграл по своему привычному сценарию - на тай-брейке. А во втором - даже взял подачу Джоковича, что и стало решающим.

В полуфинале Опелка сыграет против француза Джованни Мпеши Перрикара. Интересно, что 31-я ракетка мира также считается большим мастером игры от подачи.

Джокович в Брисбене сенсационно уступил гигантскому ноунейму (видео)

Ранее украинка Калинина с волевой победой вышла в полуфинал турнира в Брисбене.

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