Костюк последней из украинок проиграла в Монреале, Цуренко не вышла на старт

2023 WTA Montreal, 1/32 финала

Костюк – Чжэн – 1:2 (2:6, 6:1, 3:6)

Мартич – Цуренко – отменено

Представительница Поднебесной захватила инициативу со старта встречи. После того, как украинка открыла счет, Чжэн выиграла три гейма подряд. Впоследствии еще один брейк китайской теннисистки с собственной подачей "под ноль" позволил ей закрыть сет за 40 минут.

Впрочем, Костюк взяла полный реванш во второй партии. В первом гейме она отыграла два брейк-пойнта, а песня набранного Чжэн очка полностью взяла игру под собственный контроль. Украинская теннисистка взяла 5 (!) геймов подряд. Завершила сет в собственную пользу Костюк "баранкой" для соперницы.

Решающая партия стала полной драмой. Молодая киевлянка провалила дебют (1:4), но не сдалась. Она сумела подобраться ближе к Чжэн (3:5) и сопротивлялась до последнего в девятом гейме. В частности, Костюк отыграла три матч-пойнта. Однако четвертая попытка китаянки оказалась удачной.

Леся Цуренко отказалась от выступлений в Канаде. Она выиграла квалификацию турнира в Монреале и должна была встретиться с хорваткой Мартич в первом круге основной сетки. Тем не менее, снялась с турнира накануне поединка.