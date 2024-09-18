Костюк на классе пробилась в четвертьфинал Korea Open
Украинская теннисистка Марта Костюк легко обыграла британку Хизер Уотсон во втором раунде соревнований в Сеуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Hana Bank Korea Open, 1-й раунд
Уотсон – Костюк – 0:2 (2:6, 2:6)
Начали соперницы с места в карьер. Каждый из первых трех геймов завершился брейком. Вперед вышла Костюк, которая с еще одной взятой подачей Уотсон вышла подавать на сет в восьмом гейме. С третьей попытки украинка завершила партию в свою пользу.
Еще более мощно Костюк заиграла во втором сете. С двумя брейками она довольно быстро оторвалась в счете (4:1). Уотсон попыталась стабилизировать положение, но в том же восьмом гейме позволила украинской теннисистке реализовать второй матчбол.
В следующем круге Костюк встретится с нейтральной россиянкой Дианой Шнайдер. Она получила на Korea Open 4-й номер посева. В рамках 1/8 финала бесфлажная теннисистка обыграла канадку Кэрол Чжао (6:3, 6:3).
Сама Костюк в корейской столице стала пятой сеянной. Впереди – только "нейтралки" и бразильянка Беатрис Хаддад Майя. Триумфатор соревнований в Сеуле заработает 142 тысячи долларов призовых.
К слову, ранее Костюк осталась первой ракеткой Украины в новом рейтинге WTA.
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