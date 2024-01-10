ua en ru
Ср, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Костюк с "американскими горками" прошла в четвертьфинал Аделаиды

Аделаида, Среда 10 января 2024 14:25
UA EN RU
Костюк с "американскими горками" прошла в четвертьфинал Аделаиды Фото: Марта Костюк сыграла тяжелый матч в Австралии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк с непростой победой над американкой Тейлор Таунсенд пробилась в 1/4 финала австралийского турнира Adelaide International.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Adelaide International, 2-й раунд

Таунсенд – Костюк – 1:2 (3:6, 6:2, 4:6)

Молодая украинка начала сверхмощно – взяла четыре гейма подряд, в том числе дважды набрав пункты на подачах соперницы из США. Впрочем. Таунсенд попыталась огрызнуться обратным брейком. А потом произошел еще один размен очками на "чужих" подачах, и дальше Костюк легко закрыла сет.

Однако во второй партии продолжить в том же духе не получилось. Соперницы заиграли на равных, сосредоточившись на своих подачах. Так продолжалось до середины сета, когда при счете 3:2 в свою пользу американка завоевала очко на подаче украинской теннисистки и со стратегическим преимуществом вышла на финишную прямую.

Пришлось играть решающий сет. Он по сценарию напомнил первую партию. В этот раз Костюк взяла три гейма со старта, а после попытки Таунсенд навязать борьбу произошел еще один размен брейками. Самым ожесточенным оказался десятый гейм. Шесть раз американка могла окончить раунд еще одним брейком. Костюк трижды подавала на матч, а завершить дело сумела с четвертой попытки.

В следующем круге украинка встретится с Еленой Остапенко. Привычная партнерша Людмилы Киченок в парном разряде получила второй номер посева в Аделаиде. Поединок состоится 11 января.

К слову, украинка Свитолина продемонстрировала прогресс в топ-25 рейтинга WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марта Костюк Теннис
NEWS
Зеленский об угрозе заморозки войны: давления от партнеров пока нет, сигналов не слышал
Зеленский об угрозе заморозки войны: давления от партнеров пока нет, сигналов не слышал
DAILY
Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации