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Костюк и Ястремская поднялись в рейтинге теннисисток, Свитолина осталась в топ-20

Фото: Марта Костюк дошла до финала San Diego Open (facebook.com/Sandiegoopensd)
Автор: Антон Федорцив

Титулованная украинка Элина Свитолина сохранила статус национальной первой ракетки, а ее соотечественницы Даяна Ястремская и Марта Костюк продемонстрировали прогресс в пределах топ-50 классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя профессионалка сохранила 17-е место в планетарном рейтинге. Она набрала 2332 рейтинговых очка.

Тем временем Ястремская и Костюк за неделю поднялись вверх на две ступеньки и расположились рядом – на 31-й и 32-й позициях. Поблизости идут еще две украинские теннисистки – Ангелина Калинина (35-е место) и Леся Цуренко (37-е).

Во вторую сотню рейтинга попали еще четыре украинки. Лучше остальных дела у Юлии Стародубцевой, поднявшейся еще на две позиции позиции вверх. Теперь она занимает 129-ю строчку. В свою очередь Дарья Снигур сохранила 135-е место.

Бесспорным лидером рейтинга WTA остается Ига Свентек. Полячка записала в свой актив 10105 зачетных баллов и значительно опережает Арину Соболенко из Беларуси и американку Кори Гауфф. В течение недели в топ-10 не произошло изменений.

 

К слову, ранее Костюк проиграла финал San Diego Open британке Бултер.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская