Костюк и еще две украинки синхронно завершили выступления в Океании

Brisbane International, 2-й раунд

Костюк - Касаткина - 0:2 (3:6, 4:6)

Калинина – Бюрель – 0:2 (4:6, 1:6)

ASB Classic Auckland Open, 2-й раунд

Парри – Цуренко – 2:1 (2:6, 6:4, 6:1)

Костюк в двух сетах уступила россиянке Касаткиной. Нейтральная теннисистка с двумя брейками быстро создала гандикап (4:1). Украинка попыталась перехватить инициативу – оформила очко на подаче оппонентки и сократила отставание до минимума. Но Касаткина своего не отдала.

Вторая партия развернулась по другому сценарию. Соперницы сперва сосредоточились на собственных подачах. В седьмом гейме Костюк оформила брейк, но россиянка сразу ответила обратным. А в десятом гейме украинская теннисистка внешне легко отдала свою подачу, а с ней и матч.

Вторая ракетка Украины Калинина не справилась с француженкой Бюрель. В первом сете они играли на равных, обменявшись брейками в дебюте. А под занавес партии Бюрель добавила и смогла еще раз набрать пункт на подаче соперницы. Дальше же не дала украинке оформить обратный брейк и повела по партиям.

А вот второй сет стал полным фиаско Калининой. Со старта она проиграла 5 геймов подряд, навязав конкуренцию разве что в одном из них. Брейк в шестом гейме стал слабым утешением для украинки. В конце концов, Бюрель завершила сет за 32 минуты подачей "под ноль".