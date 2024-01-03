Костюк и еще две украинки синхронно завершили выступления в Океании

Украинские теннисистки Марта Костюк, Леся Цуренко и Ангелина Калинина зачехлили ракетки на турнирах в австралийском Брисбене и новозеландском Окленде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Brisbane International, 2-й раунд
Костюк - Касаткина - 0:2 (3:6, 4:6)
Калинина – Бюрель – 0:2 (4:6, 1:6)
ASB Classic Auckland Open, 2-й раунд
Парри – Цуренко – 2:1 (2:6, 6:4, 6:1)
Костюк в двух сетах уступила россиянке Касаткиной. Нейтральная теннисистка с двумя брейками быстро создала гандикап (4:1). Украинка попыталась перехватить инициативу – оформила очко на подаче оппонентки и сократила отставание до минимума. Но Касаткина своего не отдала.
Вторая партия развернулась по другому сценарию. Соперницы сперва сосредоточились на собственных подачах. В седьмом гейме Костюк оформила брейк, но россиянка сразу ответила обратным. А в десятом гейме украинская теннисистка внешне легко отдала свою подачу, а с ней и матч.
Вторая ракетка Украины Калинина не справилась с француженкой Бюрель. В первом сете они играли на равных, обменявшись брейками в дебюте. А под занавес партии Бюрель добавила и смогла еще раз набрать пункт на подаче соперницы. Дальше же не дала украинке оформить обратный брейк и повела по партиям.
А вот второй сет стал полным фиаско Калининой. Со старта она проиграла 5 геймов подряд, навязав конкуренцию разве что в одном из них. Брейк в шестом гейме стал слабым утешением для украинки. В конце концов, Бюрель завершила сет за 32 минуты подачей "под ноль".
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