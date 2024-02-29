RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Костюк и Калинина пробились в четвертьфиналы разных турниров за океаном

Фото: Ангелина Калинина впервые в сезоне вышла в третий раунд соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина продолжили победный путь на теннисных соревнованиях в американских Сан-Диего и Остине соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Cymbiotika San Diego Open, 2-й раунд, женщины

Престон – Костюк – 0:2 (4:6, 3:6)

ATX Open, 2-й раунд, женщины

Калинина – Осорио Серрано – 2:0 (6:1, 6:2)

 

Костюк в двух сетах одолела австралийку Тайлу Престон. Соперницы сначала играли на равных. Даже на брейк оппонентки украинская теннисистка сразу ответила обратным. А вот в девятом гейме Костюк еще раз взяла подачу Престон и дальше с третьей попытки реализовала сет-пойнт.

По схожему сценарию промелькнула и вторая партия. До середины сета оппонентки обменялись брейками. Но потом Костюк еще дважды взяла подачи австралийки и завершила матч всего за полтора часа. В четвертьфинале украинка встретится с победительницей противостояния россиянки Анастасии Павлюченковой и Ван Синьюй из Китая.

Еще быстрее с колумбийкой Камилой Осорио Серрано разобралась Калинина. В первом сете отечественная теннисистка позволила сопернице набрать только одно очко. Сама же оформила три брейка, в том числе и издевательский "под ноль" в последнем гейме.

Во второй партии Калинина взяла четыре пункта подряд со старта. Дальше начался обмен брейками, но и в этом соревновании победительницей вышла украинка. В конце концов, она закрыла сет за 40 минут. В рамках 1/4 финала Калинина будет противостоять француженке Диан Парри. Поединок состоится 1 марта вечером.

К слову, ранее Свитолина поднялась на три позиции в рейтинге WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисМарта Костюк