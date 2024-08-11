ua en ru
Вс, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Константиновке идентифицировали всех жертв после удара РФ: погибли трое детей

ДонбассДонбасс, Воскресенье 11 августа 2024 11:53
UA EN RU
В Константиновке идентифицировали всех жертв после удара РФ: погибли трое детей Фото: из-за обстрела Константиновки 9 августа погибли трое детей (иллюстрация/ t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители идентифицировали всех жертв после обстрела торгового центра в Константиновке Донецкой области 9 августа. В общей сложности погибли трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

"В Константиновке завершен процесс идентификации и опознания тел погибших в результате ракетного удара по торговому центру", - говорится в сообщении.

По окончательным данным, в результате атаки РФ погибли 14 человек, в том числе трое детей - девочки 9, 11 и 16 лет.

Телесные повреждения разной степени тяжести получили 44 человека.

Обстрел Константиновки

9 августа российские оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке. РФ применила, предварительно, ракету "Х-38". Ранее сообщалось, что погибли двое детей - девочки 9 и 11 лет. Также из-за удара по ТЦ в Константиновке погиб полицейский.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Константиновка Война в Украине
NEWS
Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев
Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев