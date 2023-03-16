Константин Криволап: Для залпа в 60-70 высокоточных ракет России нужно полтора месяца

– Почему в последние дни настолько часто включаются тревоги?

– Есть две причины. Первая – возможности проводить разведку у россиян уменьшились из-за повреждения самолета А-50 в Мачулищах беларускими партизанами. Он отправился в Таганрог – возможно, на ремонтные работы. Поэтому противник ищет другие способы, как разведывать позиции нашей ПВО.

Например, в среду был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31 – не носителя ракет "Кинжал" (МиГ-31К) – а самолета - разведчика. Кроме того, были полеты СУ-24, которые также предназначены для разведки. Вечером взлетел Ту-22, который является носителем ракет Х-22. Вероятно, он также должен был активизировать нашу ПВО. И я уверен, что в это время где-то также работали самолеты-разведчики.

Вторая задача – это попытка "кошмарить" население. Ведь когда объявляется пять тревог за день, то у людей срываются планы, останавливается работа заведений, предприятий. К тому же если тревога объявлена из-за взлета носителя "Кинжалов", которые мы не можем сбивать – это еще и нервное потрясение для людей.

– Как эта разведка позиций ПВО выглядит на практике?

– На территории Украины расположены радиолокационные станции – элементы систем ПВО, которые отслеживают воздушное пространство. Они передают информацию на командные пункты и тогда, при атаке, происходит перехват летящих в нашу сторону ракет с помощью средств ПВО.

Некоторые из этих радиолокационных станций находятся в дежурном режиме – готовы при необходимости перейти в активный режим, некоторые – в активном режиме постоянно мониторят воздушное пространство.

Если в это время на территории Беларуси или России взлетает какой-то объект – например, истребитель – то активные станции, засекают его, и дальше в зависимости от уровня и степени угрозы подключаются остальные станции. Они начинают следить: куда движется объект, выходит ли он на пусковую траекторию, произвел ли он пуск ракеты.

Фото: Константин Криволап

Параллельно, например, взлетал разведчик А-50У с территории Беларуси. Он достаточно далеко видел – до 500 километров. Он засекал наши радиолокационные станции, которые активизировались из-за угрозы пусков. Поскольку этот А-50 сейчас не выполняет эти функции, это делают другие самолеты – тот же МиГ-31 (не МиГ-31К), Су-24 и другие. Но они не могут засекать станции настолько достоверно и далеко, как А-50, у них не такие мощные радары.

– Эта активность разведки сугубо процедурно значит, что они готовят массированный обстрел со дня на день или необязательно?

– Я бы не устанавливал такой прямой связи. Если мыслить логикой врага, то ему нужно вести разведку позиций ПВО постоянно, засекать их и отслеживать перемещение. Ведь все наши системы ПВО постоянно перемещаются. Они отработали, свернулись и уехали, потому что то место, где находилась радиолокационная станция, уже засвечено.

– Но, вероятно, список мест, где они могут быть расположены, исчерпывающий?

– Да, он конечный. Поэтому россиянам важно накапливать информацию о том, что и где у нас может стоять в случае следующей атаки. Они постоянно этим и занимаются. И эти данные используется либо для попытки поражения нашей ПВО, либо для ее обхода. Говорит ли это о том, что массированная атака может быть завтра или послезавтра? Не говорит.

Другой аргумент – им нужно пополнять свои запасы ракет. Аналитика из разных источников позволяет сделать вывод, что если россияне сейчас хотят произвести залп хотя бы с 50 ракетами, то для соблюдения баланса производства и расходования им необходим месяц. Если они хотят выпустить больше ракет – то и пауза им понадобится больше.

Встречается информация, что "Кинжалов" с прототипами они всего произвели 54 единицы. За этот и за прошлый год они отстреляли около 18 штук. Получается, что у них остается ориентировочно 36 таких ракет. Но россияне могут производить не более 10 таких ракет в год. Это – если предположить, что у них сейчас есть все необходимые комплектующие и налажено производство.

Что касается других ракет, то россияне, вместе с “Кинжалами”, могут делать в месяц не более 50 штук Х-101, Х-555 и "Калибров". Поэтому чтобы собрать залп в 60-70 высокоточных ракет, им потребуется полтора месяца.

– Ранее А-50 взлетал, как правило, вместе с МиГ-31К. Зачем это делалось, если у нас часть станций все равно постоянно включены и А-50 мог их засечь?

– Если взлетает только А-50, то включены, условно, только 3-4 станции, которые несут дежурство. Если он взлетает вместе с носителем "Кинжалов" МиГ-31К, тогда включается больше станций, которые ведут наблюдение. Например, если он приближается к зоне пусков – включается еще больше. Россияне же хотят зафиксировать как можно больше станций, если цель этого взлета – именно разведка.

– Учитывая то, что противник ищет новые тактические приемы, как прорвать нашу ПВО при ограниченном запасе ракет, почему россияне, к нашему счастью, не производят обстрелы с С-400, как они это делали в январе с Киевом и областью?

– Если ракет к С-300 у них осталось 6-7 тысяч и они даже не ведут им учет, то ракет для комплексов С-400 нет такого огромного количества, чтобы ими можно было пулять без разбора. То есть их количество ограничено и они дороже ракет С-300. И тем более, россиянам же нужны эти ракеты и для обеспечения работы собственной системы ПВО.

С другой стороны, ракеты и к С-300, и к С-400 предназначены для поражения воздушных целей. Вычисляется точка пересечения траекторий летательного аппарата и ракеты и в этой зоне производится подрыв ракеты, она разлетается на кучу осколков, создает облако и это облако поражает объект противника.

Когда вы пытаетесь использовать эту ракету по наземной цели, она запускается по баллистической траектории, потом она просто падает куда получится. У нее нет системы наведения. Погрешность при попадании такой ракеты 300-500 метров. Поэтому они используют эти комплексы, в частности С-300, просто чтобы кошмарить города и местное население. Например, Харьков, потому что он расположен достаточно близко. Но чем больше расстояние – тем ниже точность и выше погрешность.

России приходится увеличивать интервал между обстрелами из-за нехватки ракет (фото: GettyImages)

С-400 имеет большую дальность, но не имеет большую точность. Поэтому когда они стреляют в сторону Киева, то вероятность попасть в нужную им цель – очень низкая. Вероятно, они понимают, что затраты на такие обстрелы не целесообразны. Думаю, именно по этой причине они остановились: с одной стороны – нет эффекта, с другой – нужно иметь запасы для собственной защиты.

– Мы видим во время вражеских ракетных атак такое явление как пуск фальш-целей. Как пример: мониторинговые телеграмм-каналы сообщают о взлетах авиации противника, и вроде бы фиксируется пуск ракеты, но потом эта цель либо просто исчезает с радаров, либо не наносит удар. Были случаи, когда наше командование сообщало после обстрела, что россияне применяли фальш-цели. Как это работает и что это – эти фальш-цели?

– Например, комплексы ПЗРК реагируют на тепловый след летального объекта – они летят и взрываются в максимальной точке тепла. Поэтому для вертолетов и самолетов начали со временем использовать тепловые ловушки. Когда он заходит в зону обнаружения ПВО противника или там, где может быть противник, этот вертолет или самолет отстреливает позади себя тепловые ловушки. У них температура выше, чем температура сопла двигателя. Тогда выпущенная ракета может отклониться и уйти за этой ловушкой.

Если говорить о работе радиолокационных станций, засечка цели идет через фиксацию металлического объекта, который будет отражать сигнал станции. Чтобы у вас объект отобразился на экране локатора, цель должна иметь необходимую поверхность отражения сигнала и массу. И на этом основывается еще один способ пуска фальш-целей. На некоторых ракетах – Х-101 – россияне начали устанавливать блоки, которые отстреливаются во время полета ракет и рассыпают вокруг облако разных железок. Тогда на экране наших локаторов появляется целое облако - это технология постановки помех.

– Ракета при этом пропадает с радаров?

– Она входит в это облако и маскируется. Отраженный луч от ракеты становится меньше чем луч от этого облака, который выпустила ракета. Еще одна схема пуска фальш-целей – когда россияне выпускают не ракету, а какую-либо "болванку" без системы наведения. Были сообщения, что они выпускали ракеты, с которых снимали головки с ядерным боезарядом, а вместо них цепляли "болванку", которая имела тот же центр массы и габариты. Это также может быть фальш-целью.

Есть еще один вариант. При пуске ракеты есть электромагнитные импульсы, которые можно засечь – они свидетельствуют о пуске ракеты. Это называется "был осуществлен электронный запуск ракеты". То есть, россияне могут имитировать пуск электромагнитными импульсами, при этом физически не выпуская ракету. Но наши средства обнаружили эти импульсы и готовятся к отражению удара. Все это делается для того, чтобы мы максимально включили наши средства ПВО и позволили противнику увидеть, где они находятся.