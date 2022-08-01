Костін розповів, як загинули військовополонені в Оленівці

Генпрокурор розповів, що кожні три години отримує інформацію по кримінальному провадженню стосовно масового вбивства в Оленівській колонії.

"Попередні висновки наших міжнародних експертів говорять про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки декількох міжнародних експертів", - зазначив генпрокурор.

Костін наголосив, що це, беззаперечно, - не ракетний обстріл. У цьому міжнародні експерти впевнені.

"Це також підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора", - додав він.

Що стосується конкретних осіб, то невідкладні слідчі дії розпочаті, вони тривають, але це питання є складнішим, зазначив Костін.

"На мій погляд, пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив цієї будівлі ракетними системами типу HIMARS, про те, що вони намагаються зараз стверджувати. Але ще раз хочу сказати, що ми маємо вже попередні висновки міжнародних експертів про те, що це було наслідком застосування термобаричної зброї, якою користується саме країна-агресор", - підсумував генпрокурор.