Костенко о наступлении РФ в Курской области: это политическая операция для давления на переговоры

"Для них это уже политический вопрос, они бросают все туда, они изменили свои приоритеты. До недавнего времени для них приоритет был восток нашей страны, захватить больше земли, до того как пройдет инаугурация", - рассказал Костенко.

По его словам, сейчас в Кремле видят, что уже ведутся определенные переговоры о мире. И именно поэтому российский диктатор Владимир Путин применяет все силы для того, чтобы "вытолкать" ВСУ из Курской области.

"Это такая политическая операция с их стороны, чтобы закрепить за собой больше возможности торговаться в тех переговорах, которые возможно будут. Ситуация сложная, сложности вносит погода, там реально сейчас такое распутье, которое заставляет нас привязываться к логистическим путям, которые противник контролирует", - сказал Костенко.

Он отметил, что украинские военные в Курской области в достаточно сложных условиях делают все, чтобы оставить хоть какой-то плацдарм на территории РФ, как такую буферную зону, чтобы Россия не могла обстреливать Украину.

Бои в Курской области

Напомним, в августе 2024 года Силы обороны Украины начали Курскую операцию. Тогда под контроль ВСУ было взято около 100 населенных пунктов и создана буферная зона.

Украинское командование заявляло, что Курская операция стала превентивным шагом, чтобы предотвратить наступление России на севере Украины. Однако в конце года россияне начали привлекать северокорейские войска к боям в регионе. А в начале февраля было усилено их наступление, чтобы вытеснить ВСУ из региона.

В начале марта этого года ситуация в области обострилась. Россияне заявили о якобы окружении украинских войск, но Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.