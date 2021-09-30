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Косово та Сербія домовилися про деескалацію. На пункти пропуску зайдуть сили НАТО

Автор: Юлія Бойко

Представники частково визнаного Косово і Сербії домовилися про деескалацію в регіоні Північного Косово. Угода передбачає, що Пріштіна відведе свій спецназ від кордону з Сербією, його місце займуть сили НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спецпредставника ЄС по Західних Балканах Мирослава Лайчака.

"У нас є угода! Після двох днів інтенсивних переговорів ми досягли угоди про деескалацію і подальші дії", - написав він.

Згідно з текстом угоди, сили НАТО (KFOR) зайдуть на КПП "Ярине" і "Брняк" на кордоні з Сербією замість косовського спецназу.

Крім того, сторони створять робочу групу з вирішення проблеми автомобільних номерів жителів Північного Косова, населеного переважно сербами. У більшості тут встановлені сербські номери, тоді як Косово вимагає замінити їх.

Нагадаємо, ситуація на кордоні між Косово і Сербією загострилася 20 вересня, коли сотні косовських поліцейських зайняли КПП "Ярине" і "Брняк" і почали примусово знімати сербські номери з автомобілів, змінюючи їх на косовські і стягуючи мито в 5 євро.

В результаті косовські серби протягом декількох днів протестували на пунктах пропуску, а Сербія привела армію в підвищену боєготовність, критикуючи "окупацію" Північного Косова приштинською поліцією.

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