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Косово відкрило своє посольство в Єрусалимі

Новость на русском → Єрусалим, Понеділок 15 березня 2021 06:58
Косово відкрило своє посольство в Єрусалимі Фото: посольство (twitter.com/MFAKOSOVO)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство закордонних справ частково визнаного Косова 14 березня оголосило про відкриття свого посольства в Єрусалимі. Влада обіцяла розмістити своє посольство в Єрусалимі ще у 2020 році.

Таку заяву відомство зробило в Twitter.

В МЗС Ізраїлю привітали рішення влади Косова, назвавши його природним розвитком відносин і реалізацією Вашингтонської угоди.

"МЗС Косово офіційно оголошує про відкриття посольства Республіки Косово в Єрусалимі. Обіцянку, дану в Овальному кабінеті, сьогодні нарешті виконано", - йдеться в повідомленні міністерства Косово.

Проголошення незалежності Косово відбулося 17 лютого 2008 року. Його визнали 98 країн-членів ООН зі 193, а також 22 з 27 країн-членів Євросоюзу і 26 з 30 країн-членів НАТО. Косово є повноцінним членом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Всесвітньої митної організації та Міжнародного олімпійського комітету.

Україна не визнає незалежність Косово. При цьому з 2020 року Україна визнає паспорти, видані в Косово.

Нагадаємо, у вересні Сербія підписала угоду про нормалізацію відносин з Косово, а також заявила, що перемістить своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Крім того, Ізраїль і Косово встановили дипломатичні відносини.

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