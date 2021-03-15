Косово відкрило своє посольство в Єрусалимі

Міністерство закордонних справ частково визнаного Косова 14 березня оголосило про відкриття свого посольства в Єрусалимі. Влада обіцяла розмістити своє посольство в Єрусалимі ще у 2020 році.

В МЗС Ізраїлю привітали рішення влади Косова, назвавши його природним розвитком відносин і реалізацією Вашингтонської угоди.

"МЗС Косово офіційно оголошує про відкриття посольства Республіки Косово в Єрусалимі. Обіцянку, дану в Овальному кабінеті, сьогодні нарешті виконано", - йдеться в повідомленні міністерства Косово.

Проголошення незалежності Косово відбулося 17 лютого 2008 року. Його визнали 98 країн-членів ООН зі 193, а також 22 з 27 країн-членів Євросоюзу і 26 з 30 країн-членів НАТО. Косово є повноцінним членом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Всесвітньої митної організації та Міжнародного олімпійського комітету.

Україна не визнає незалежність Косово. При цьому з 2020 року Україна визнає паспорти, видані в Косово.