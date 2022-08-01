Косово на місяць відкладе обов'язкову заміну паспортів і номерів, але за однієї умови

Уряд Косово прийняв рішення відкласти застосування постанов про заміну автомобільних номерів і сербських паспортів на 30 днів, до 1 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosovo Online.
Повідомляється, що з проханням про перенесення термінів введення нових вимог до влади Косово звернувся посол США Джеффрі Ховеньер на зустрічі з президентом Вйосою Османі і прем'єр-міністром Альбіном Курті.
У повідомленні уряду сказано, що відстрочка набуде чинності тільки в тому випадку, якщо барикади на півночі Косово будуть прибрані вже вдень 1 серпня.
Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. У Косівсько-Митровицькому окрузі були чутні звуки стрілянини і сирени.
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