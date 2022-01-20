У космосі планують збудувати кіностудію до 2024 року

Компанія Space Entertainment Enterprise (SEE), яка сьогодні займається майбутнім фільмом про космос голлівудського кіноактора Тома Круза - планує побудувати спортивну арену й кіностудію в невагомості. Проєкт завершать до 2024 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Variety .

Модуль отримає назву SEE-1, а його будівництвом займеться компанія Axiom Space, яка нещодавно отримала дозвіл від NASA щодо розробки комерційної частини МКС. Зокрема, модуль буде вбудований до Axiom Station, яка, слідом за іншими компаніями, також планує зайнятися космічним туризмом.

SEE-1 використовуватиму для зйомок фільмів, телепрограм, музичних й спортивних заходів. Також послугами модуля зможуть скористатися продюсери, які вирішать створити власний контент в невагомості.

Водночас зі станції можна буде транслювати усі події у прямому ефірі.