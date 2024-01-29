Космический взлет Ястремской, прогресс Свитолиной и Костюк: обновленный рейтинг теннисисток

Национальной первой ракеткой осталась Свитолина. В новом рейтинге она сумела подняться на 19-е место. В свой актив титулованная украинка записала 2212 очков.

На девять ступеней вверх после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии пошла Марта Костюк (28-е место). А рядом с ней оказалась Ястремская. Одесситка, которая из квалификации дошла до полуфинала мэйджора в Мельбурне, взлетела на 64 строчки и занимает 29-ю позицию.

Совсем неподалеку еще две теннисистки – Леся Цуренко (31-е место) и Ангелина Калинина (32-е). Еще четыре украинки попали во вторую сотню классификации. Правда, прогресс продемонстрировала только Юлия Стародубцева (14 позиций). Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Екатерина Байндль ухудшили положение.

Наверху рейтинга WTA произошли минимальные изменения. Полька Ига Свентек, вопреки раннему вылету на Australian Open, осталась первой ракеткой мира. Триумфатор австралийского мэйджора Арина Соболенко из Беларуси осталась второй. На третью позицию поднялась американка Кори Гауфф.