Косметический гигант Avon продолжает работать в России, несмотря на войну, - BBC

В ходе исследования выяснилось, что компания по-прежнему набирает новых торговых агентов в России, причем за достижение поставленных целей им предлагаются призы, денежные премии и даже отпуск.

Это вызвало резкую критику со стороны исследователей и активистов, которые обвинили Avon в "моральном промывании мозгов" в России, где компания является парфюмерным брендом номер один.

Стивен Тиан, входящий в группу исследователей Йельского университета, которые отслеживают действия компаний в ответ на войну в Украине, сказал BBC, что компании должно быть "стыдно" продолжать инвестировать в Россию.

"Avon Россия поддерживает женщин в России, финансируя местные мероприятия, направленные на поддержку их бизнеса социальных продаж. Мы рассматриваем это как важнейшую поддержку", - заявил представитель компании.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину компания заявила, что прекращает инвестиции в Россию, где у нее много рабочих, и прекращает экспорт продукции со своей российской фабрики в другие страны мира.

При этом компания заявила, что не будет полностью закрывать производство, поскольку на нем работают местные рабочие.

"Мы считаем, что ограничение их доступа к продукции окажет огромное влияние на женщин и детей", - заявила компания, которая является частью бразильской косметической компании Natura & Co.

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