ua en ru
Вт, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Кошмарит бандосов". Пригожин записал видеообращение якобы из Африки

Понедельник 21 августа 2023 23:43
UA EN RU
"Кошмарит бандосов". Пригожин записал видеообращение якобы из Африки Фото: Евгений Пригожин (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин записал видеообращение якобы из одной из африканских стран и заявил о том, что продолжает набор боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Пригожина.

По его словам, сейчас ЧВК "Вагнера" делает "Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной", а также "кошмарит ИГИЛ, „Аль-Каеду“ и других бандосов".

Он также отметил, что его группировка продолжает набор новых боевиков для выполнения задач, которые были поставлены и по которым она дала обещания, что справится.

Пригожин не уточнил, в какой именно стране он находится и какие именно задачи выполняет ЧВК "Вагнера".

Боевики ЧВК "Вагнера" покидают Беларусь из-за отсутствия заработка

Белорусское подполье зафиксировало уменьшение террористов из ЧВК "Вагнера" на территории страны с 5,8 тысячи до 4,4 тысячи человек.

Причиной отбытия из страны является отсутствие финансирования со стороны РФ. Поэтому часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует либо перейти в другие террористические структуры, либо вообще уволиться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
NEWS
Атака на аэродром "Шайковка": в ГУР заявили о повреждении нескольких единиц авиатехники
Атака на аэродром "Шайковка": в ГУР заявили о повреждении нескольких единиц авиатехники
DAILY
Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте