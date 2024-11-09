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Корвет "Иван Мазепа" прошел очередные испытания. В ВМС показали эффектные кадры

Фото: корвет "Иван Мазепа" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Корвет "Иван Мазепа" прошел очередные испытания. В частности, корабль выполнил артиллерийские стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапы.

"Корвет "Иван Мазепа" продолжает успешно проходить государственные испытания. Во время артиллерийских стрельб он продемонстрировал отличные результаты, точно поразив воздушные, морские и наземные цели", - говорится в сообщении.

Корабль, по данным ВМС, оснащен современными системами вооружения, значительно повышающими его боевые возможности.

"Все предварительные технические замечания учтены, а модернизация сосредоточена на обеспечении максимальной эффективности и защиты в бою. В частности, усилены средства противовоздушной обороны", - отметили военные.

Что известно о корвете "Иван Мазепа"

"Гетьман Иван Мазепа" (бортовой номер F211) - противолодочный корвет класса Ada, построенный Турцией для Украины на судостроительной корабле в Стамбуле.

Будущий флагман ВМС ВСУ. Должен заменить фрегат "Гетман Сагайдачный" (бортовой номер F130), затопленный украинскими войсками во избежание захвата в Николаеве (2-3 марта 2022 года) после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Корвет был заложен в сентябре 2021 года. 2 октября 2022 года состоялась официальная церемония спуска корвета на воду на судостроительной верфи в Стамбуле.

Еще в марте 2024 сообщалось, что украинские воины уже проходят подготовку для дальнейшей службы на корвете "Гетман Иван Мазепа".

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Война в УкраинеИван Мазепа