Коррупционный скандал в министерствах. В Раде ждут жестких решений от Кабмина

Политическая сила призывает правоохранительные и антикоррупционные органы провести расследование коррупционных действий чиновников отдельных министерств.

"Обращаемся к руководителям правительства, министерствам и ведомствам: ваша политическая реакция на факты должна соответствовать принципу нулевой толерантности к коррупции, быть быстрой, жесткой и однозначной", - говорится в сообщении.

Напомним, СМИ опубликовали информацию о закупке продуктов для военных по якобы завышенным ценам. В Минобороны отреагировали и заявили, что инициировали проверку и обратились в СБУ.

Также недавно мы сообщали о задержании заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктур Василия Лозинского. Позже выяснилось, что чиновник причастен к коррупционной афере с хищением государственных средств. Его разоблачили на взятке в размере 400 тысяч долларов.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктур уволило Лозинского с должности, а в ведомстве инициировали проверки.

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