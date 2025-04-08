Коррупционная схема в закупках военных устройств: в Киеве экс-чиновнику объявлено подозрение

В Киеве Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему должностному лицу государственного учреждения, который пытался организовать махинацию с приобретением оборудования для военных.

По информации полиции, злоумышленник, находясь в должности заведующего научно-исследовательской лаборатории, предложил предпринимателю, который производил станции для обнаружения беспилотников, завысить стоимость продукции для выигрыша в тендере.

Разницу между реальной стоимостью и завышенной суммой чиновник планировал получить как "откат".

Устройство, которое производил предприниматель, было разработано для обнаружения FPV-дронов и продемонстрировало хорошие результаты в зоне боевых действий.

Фото: Нацполиция объявила подозрение экс-чиновнику

Поскольку государственное учреждение планировало приобрести подобное оборудование, чиновник решил воспользоваться ситуацией, узнав, что в бюджете на закупку заложено 1,5 млн грн. Он начал подстрекать предпринимателя завысить цену на 138 тысяч гривен, пообещав помочь выиграть тендер.

Однако, предприниматель не согласился на незаконное предложение и сразу обратился к правоохранителям. Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи Печерского управления полиции Киева оперативно среагировали, предупредив дальнейшую реализацию преступного плана.

Сейчас чиновнику объявлено подозрение по части 4 статьи 27 и части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины - подстрекательство должностного лица к завладению чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

По этой статье предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.