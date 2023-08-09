Коррупция в Украине самая низкая за 20 лет и перешла в другой формат, - Марченко

"Коррупцию в Украине нужно рассматривать с нескольких плоскостей. Я скажу так. Я уже достаточно опытный. Вы же говорите, что я - "налоговик со стажем". За 20 лет, за которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас наименьший, какой есть. Возможно, в некоторых секторах он остался достаточно высоким. Но в принципе в целом по системе", - сказал он.

Марченко заявил, что делать такие выводы позволяет опыт, его "ощущения" и "определенное понимание цифр".

"То есть коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом. Очень трудно делать те вещи, которые делал, условно говоря, в период Януковича. У нас нет обогащения, у нас нет министерских должностей, на которых становятся олигархами. Может это быть аргументом?" Может? Может", – рассказал министр.

Как отметил Марченко, то, что делают общественные организации, огласка, работа НАПК, НАБУ, других дают свой эффект.

"С определенным опозданием, но эффект есть. И партнеры это тоже понимают. Они готовы принять, что у нас может быть коррупция. Потому что никто не скажет, что вот у нас война и коррупция закончилась. Потому что коррупция, возможно, перешла в другой формат во время войны", - сказал он.

Комментируя многочисленные публикации о коррупции в Минобороны, Марченко заявил: "Есть вопросы к каждому из секторов, в том числе к сектору обороны. К сожалению".

Уровень угрозы

Напомним, последний опрос НБУ топ-менеджеров финансовых учреждений существенно изменил список основных источников рисков в финансовом секторе.

Неизменным остается мнение респондентов только по поводу основного риска - война с Россией продолжает создавать самые высокие риски для системы (97%).

Вместе с тем, фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы, которые предыдущие два опроса едва попадал в главную десятку, вернулся на второе место среди ведущих рисков (77%).