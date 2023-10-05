Коррупция и мемы. Главное о мэре Сум Александре Лысенко и в чем его подозревают на этот раз

При подготовке материала использовались: пресс-релизы Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявления прокурора Николая Карася, самого Лысенко, сюжеты сумского телеканала СТС и публикации местных изданий.

Задержание "на горячем"

В понедельник, 2 октября, сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили коррупционную схему с участием Александра Лысенко и второго фигуранта - директора департамента инфраструктуры Александра Журбы.

По версии следствия, они требовали взятки от сумских предпринимателей. В частности, "обложили данью" местную компанию по вывозу мусора в размере 2,13 млн гривен за принятие решение о тарифе. А в случае отказа заплатить пригрозили проблемами с бизнесом.

Лысенко и Журбу задержали "на горячем" в момент получения транша на 1,43 млн гривен. Антикоррупционная прокуратура опубликовала фото с деньгами и задержанными.

Фото: задержание мэра Сум и директора местного департамента инфраструктуры (facebook.com/sap.gov.ua)

На следующий день обоим объявили подозрения. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины - получение взятки в крупном размере должностными лицами.

Им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет. С лишением занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд. На заседании обвинение настаивало на взятии под стражу с залогом на 10 млн гривен. Решением суда его арестовали до 2 декабря 2023 года с возможностью выйти под залог в 3 млн гривен.

В отношении Журбы также избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога размером 1,476 млн гривен.

Детали дела и позиции сторон

Как рассказал прокурор САП Николай Карась, Лысенко и Журба требовали взятку, чтобы городские власти одобрили повышение тариф на вывоз мусора в Сумах. Об этом свидетельствуют встречи и "характер общения" с представителями одной из компаний.

Отметим, название этой компании следствие не раскрывает. А заседание суда не транслировалось на официальных каналах ВАКС.

"Без предоставления неправомерной выгоды предпринимательская деятельность предприятия фактически могла быть заблокирована или вопрос о повышении тарифа мог быть не решен", - заявил прокурор.

Причем разговоры об этой "дани" начались еще в ноябре 2022 года. Представитель компании по вывозу бытовых отходов обратился в НАБУ, взятки решили передавать в три транша - 400 тысяч, 250 тысяч и 1,4 млн гривен. На последнем чиновников задержали "на горячем".

Как уточнил Карась, квалификация действий Лысенко и Журбы не зависит от того, получили они деньги на руки или распорядились бы ими иначе. Обвинение будет доказывать конкретно получение неправомерной выгоды служебным лицом.

Сумской городской голова все обвинения отрицает.

"Во время задержания… то, что было на фото… у меня средств выявлено не было, средства у меня не находились. Во время обысков никаких средств у меня не было. Никакой неправомерной выгоды я не требовал. Не требовал ни от кого", - отметил Лысенко.

Он уточнил, что деньги ему не предлагали и ничего он не получал.

"Мне объявили о процедуре и переговорах других лиц об обсуждении ситуации", - добавил мэр.

Кто такой Александр Лысенко

Александр Лысенко родился 27 марта 1971 года в Москве. В детстве проживал в Бахмуте на тот момент Артемовск) Донецкой области и в 8-м классе с родителями переехал в Сумы.

Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи в 1992 году. Но уволился из Вооруженных сил Украины и до 1998 года работал за границей. После этого занялся бизнесом, в частности оптовой торговлей автомобильными запчастями.

В 2006 году основал ООО "Сумытранс-С" (грузоперевозки, обслуживание автомобилей, пассажирский транспорт и т.д.). Компания стала одним из лидеров рынка маршрутных такси в Сумах и на российско-украинской границе.

Тогда же вступил в ВО "Батькивщина". В 2007-2010 годах был первым замглавы одной из районных партийных ячеек, а на президентских выборах-2010 руководил районным штабом Юлии Тимошенко.

Фото: Александр Лысенко давно руководит областной ячейкой ВО "Батькивщина" (facebook.com/Lisenko Oleksandr)

В том же году возглавил городскую партийную организацию "Батькивщины", стал депутатом городского совета, еще через год возглавил областную ячейку. В 2011 году получил диплом Сумского государственного университета по специальности "менеджмент организаций". В 2012-м баллотировался по партийному списку в Верховную раду, но не прошел в парламент.

Во время Революции достоинства Лысенко стал "народным мэром" Сум. В феврале 2014-го его избрали секретарем горсовета, и после отставки тогдашнего мэра Сергея Минаева исполнял его обязанности. Официально возглавил город весной, осенью 2015 года был переизбран в первый раз, а в 2020 году - во второй.

В 2022-м ему вручили государственный орден "За мужество" III степени за защиту суверенитета Украины. За вклад в обороноспособность подразделений территориальной обороны Сумской области ему присвоили звание майора. Также руководит наблюдательным советом ФК "Сумы".

Женат на Елене Лысенко, совладелице компании ООО "Дарина-2015" по переработке молока и производству сыра.

В декларации за 2020 год сумской мэр указал два участка на 600 и 1000 квадратных метров, а также жилой дом на 52,6 квадратов. В совместной собственности также имеет еще один дом, квартиру и нежилое помещение в Сумах. Жене принадлежат три земельных участка на 1000, 450 и 550 квадратных метров и недостроенный дом на 141,4 квадратов.

Легковые автомобили в декларации не указаны, однако есть шесть грузовых и самодельный прицеп. За 2020 заработная плата мэра составила почти 568 000 гривен. Наличными он хранил 160 000 гривен и 10 000 долларов.

Скандалы и интересные факты

В феврале 2015 года на одной из сессий городского совета выступали активисты с требованием отмены повышения тарифа в маршрутках до 3 гривен. После словесных перепалок с перевозчиками в зале началась драка. Люди требовали от Лысенко сложить полномочия за не выполненное обещание не повышать тариф, но тот закрыл сессию.

Спустя два года он был более решителен в вопросе стоимости проезда. Перевозчики снова просили поднять тариф, но Лысенко ответил фразой, которая стала локальным мемом.

"Объясните всем, что хрен им, а не пять гривен. Вот так примерно", - обратился он к начальнику отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг.

В июне 2015-го за несколько месяцев до выборов мэр решил показать якобы открытость и снял двери своего кабинета. Однако дверь в приемную осталась и местные СМИ раскритиковали пиар-ход за то, что "открытость" фактически коснулась не Лысенко, а его секретаря.

В том же году городского голову уличили в попытке пиара за бюджетный счет. В мае на улицах Сум появились билборды с социальной рекламой и фамилией Лысенко. Как писали журналисты, агенство, которое занималось рекламной кампанией, освободили от уплаты рекламного сбора на период, указанный в решении исполкома. Причем билборды появились еще до того, как городской совет за это проголосовал.

Фото: скандальная реклама в Сумах из 2015-го (0542.ua)

В 2018 году на ремонт коллектора в Сумах выделили 8,5 млн гривен. По версии Счетной палаты, 2,5 млн гривен присвоили городские власти. В заключительном акте на эту сумму были указаны работы, которые в реальности не были выполнены.

Позже произошел конфликт, связанный с голосование на сессии городского совета за повышение премии для Лысенко до 300%. В результате НАПК составило на него 14 протоколов, по версии агентства, тот на протяжении 7 месяцев выписывал себе премии в размере от 65 до 270% заработной платы. Суд признал его коррупционером, но из-за истечения срока административной ответственности городской голова не понес реального наказания.

"Мэр должен подписывать решения городского совета, именно это я и сделал", - говорил Лысенко, после чего выиграл апелляцию.

В 2019 году в течение одного дня достаточное количество голосов набрала петиция о строительстве метро в Сумах. Лысенко на аппаратном совещании потроллил авторов и пообещал вернуться к этому вопросу через 50 лет.

"Я воздержался от голосования на всякий случай, чтобы люди понирмали, что я хотя бы в адеквате. Если бы я был за метро, то сказали бы "все"… Когда-то в Киеве говорили, что мэр космонавт. Чтоб еще меня называли космонавтом, я не хочу", - заявил он.

А в 2020 году с Александра Лысенка смеялись социальные сети, когда он выложил в Facebook видео крещенских купаний. Пользователи заметили, что мэр выбрал для этого не очень подходящее место - на фоне мостовой опоры с нецензурной надписью "Иди на ***". Видео за короткое время набрало несколько тысяч просмотров.